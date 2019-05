Bimbo morto all'asilo a Roma, la Procura indaga per omicidio colposo

Omicidio colposo. E' il reato ipotizzato dai pm di Roma che indagano sulla morte del bimbo di 10 mesi nell'asilo nido Pastrocchi e Scarabocchi di via della Marrana, all'Appio. Il procedimento, al momento è a carico di ignoti.Dai primi acccertamenti, sembra che il maorte del piccolo sia avvenuta per cause naturali. La Procura, per fugare ogni dubbio, ha disposto una autopsia dopo l'esame esterno della salma svolto ieri. I genitori del piccolo non hanno ancora presentato denuncia su quanto accaduto. La maestra sotto choc ieri aveva dichiarato: «L'ho preso in braccio e ha smesso di respirare»