Bimbo di due anni trovato morto nell'auto del vicino: era scomparso da un giorno

Giovedì 4 Luglio 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 19:06

Era, poi la tragica scoperta. Ildel Texas, Sarbesh Gurung, è statoche era ferma, parcheggiata da due giorni e con i vetri oscurati. È mistero su come possa essere finito nel suv e sul corpicino non è stato trovato nessun segno di violenza. Al momento non c'è nessuna persone sospettata ma le indagini andranno avanti in attesa dell'esito dell'autopsia.«Abbiamo tutti il ​​cuore spezzato», ha detto Frank Dixon, il capo della polizia di Denton, ai giornalisti durante una conferenza stampa. «La famiglia è totalmente devastata. La madre ha avuto un attacco di panico quando ha avuto la terribile notizia».«Non è il momento di puntare il dito contro qualcuno, non è il momento di dare la colpa», ha aggiunto Frank Dixon ai giornalisti. La morte del bimbo sembra sia «probabilmente frutto di un tragico incidente». Una vicina di casa, nel frattempo, ha riportato una frase che la mamma del piccolo disse giorni prima. Secondo il suo racconto il bimbo adorava entrare nelle macchine. «Ciò che mi viene da pensare adesso è solo: 'Perché non ho guardato lì?'», ha detto la vicina al Record-Chronicle. «Era proprio lì. Quando l'ho visto stamattina, ho pensato: "potrebbe aver pensato che fosse la sua macchina"».