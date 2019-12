«Davide non c'è più», il bimbo di due anni è morto dopo 5 giorni di agonia: il dolore di mamma e papà

«Davide non c'è più», il piccolo è morto dopo 5 giorni di agonia dopo un incidente stradale. Il dolore dei genitori, Loredana Ciaco, 47 anni e Michele Torresan, di 46, di Thiene, in provincia di Vicenza, è immenso, spezza il cuore. Il loro Davide aveva solo due anni. Il tremendo schianto è avvenuto sabato 7 dicembre a Colceresa, sempre nel Vicentino: alle 18.30 la vettura sulla quale viaggiava la famiglia è stata centrata da un'altra auto, come racconta il Giornale di Vicenza. Il figlio della coppia viaggiava sul seggiolino posteriore, aveva le cinture di sicurezza allacciate, ma questo non è bastato, le sue condizioni sono subito apparse gravissime.

Ultimo aggiornamento: 13:53

