Bimbo trovato morto in casa dopo allarme fuga di gas: tragedia a Viterbo

Allarme a Cura di Vetralla (Viterbo) per un'operazione di emergenza in corso. Dalle prime notizie, si è appreso che a causa di una fuga di gas in una abitazione un bimbo di sette anni è stato trovato senza vita.

I soccorsi sono scattati dopo la chiamata d'emergenza al 112. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento hanno trovato il piccolo, di 7 anni, in condizioni disperate. I sanitari del 118 lo hanno affidato ai colleghi dell'eliambulanza, che lo hanno preso in carico per trasferirlo in ospedale. Dove sarebbe arrivato senza vita.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale e il sostituto procuratore Stefano D'Arma.