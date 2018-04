Domenica 22 Aprile 2018, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 4 aprile un bambino di 18 mesi morì a Parma. I primi riscontri degli esami tossicologici hanno rilevato, secondo quanto riporta la Gazzetta di Parma, che nel sangue del piccolo c'erano tracce di metadone, il potente analgesico che viene somministrato agli eroinomani in trattamento. Sarà necessario però attendere la relazione finale per avere la certezza che sia stato il metadone a ucciderlo. I genitori del bambino hanno avuto entrambi problemi di tossicodipendenza, anche se attualmente non sono inseriti in programmi di disintossicazione del Sert. Potrebbe essere importante capire anche come ne sono entrati in possesso. Hanno spiegato di aver dato al bimbo un paracetamolo per la febbre. In casa non sono stati trovati flaconi di metadone, anche se la polizia è entrata in casa molte ore dopo la corsa al pronto soccorso.