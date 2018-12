Febbre alta e attacchi di tosse: muore nella notte bimbo di un anno

Un bimbo dell'età di circa un anno, che aveva avuto febbre e catarro, è morto la notte scorsa a Camerano. Non si conoscono al momento le cause del decesso. Per accertarle potrebbe rendersi necessaria un'autopsia. Dopo la richiesta di soccorso da parte della famiglia del piccino che faceva fatica a respirare, sono intervenuti sul posto verso le 4 i sanitari del 118 e della Croce gialla di Camerano. I tentativi di rianimare il bimbo sono risultati però inutili

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2018 10:32

