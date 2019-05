LEGGI ANCHE

Nell'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il procuratore capo di Novara, Marilinda Mineccia, invita alla prudenza: «Siamo alle fasi preliminari dell'indagine, è presto per avanzare accuse precise. Prima di ogni cosa dovremo attendere l'esame autoptico».

Venerdì 24 Maggio 2019, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2019 19:00

Agli investigatori avevano detto che il loro bimbo era caduto dal lettino. Ma il decesso di Leonardo, il bambino di 2 anni morto giovedì al suo arrivo all'ospedale Maggiore di Novara , non srebbe avvenuto per una tragica fatalità. Per tutta la notte i poliziotti hanno interrogato la mamma e il compagno e alla fine entrambi sono stati indagati per infanticidio.