Roma, bimbo cade in piscina e affoga in un centro sportivo a Centocelle: il piccolo aveva 3 anni

E' morto affogato senza che nessuno si accorgesse di lui. Tre anni appena aveva il bambino che ieri sera, poco prima delle 20, ha perso la vita cadendo nella piscina di una centro sportivo in via della Primavera (zona Centocelle).

Per 40 minuti almeno nessuno si è accorto che il piccolo si era allontanato, compresa la madre, che potrebbe essere ora accusata di omessa vigilanza su minore. Il bambino nato a Rieti tre anni fa e residente con i genitori a Fara Sabina era stato portato dalla mamma alla festa della comunità ivoriana, c'erano anche altri bambini ma ad un certo punto la vittima si è allontanata senza che nessuno se ne accorgesse. Ha girovagato per il centro sportivo tanto che alcune persone impegnate a giocare a tennis si sono insospettite nel non vedere nessun adulto al fianco di quel piccolo.

Poi l'arrivo alla piscina: il bambino riesce a oltrepassare la recinzione, si sporge e cade nell'acqua non riesce a nuotare e affoga. Purtroppo la dinamica è stata in parte registrata da alcuni impianti di video sorveglianza del centro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Roma Centocelle che indagano, unitamente al Nucleo operativo della compagnia Roma Casilina sotto la direzione della Procura. Ad intervenire anche ispettori dell’ Asl per compiere le verifiche del caso sulla piscina che, nel mentre, è stata sequestrata.