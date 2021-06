Bimbo muore a due anni: «Febbre e placche, peggiorato all'improvviso». La Procura indaga per omicidio

Un bambino di meno di due anni è morto lo scorso 18 giugno all'ospedale Sant'Orsola di Bologna e la Procura, con il pm Marco Forte, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, disponendo l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. La famiglia del bambino, assistita dallo Studio3A-Valore Spa, società specializzata nel risarcimento danni a tutela dei cittadini, ha presentato un esposto chiedendo di approfondire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati