A soli tre anni è riuscito a uscire dall’asilo e ad avventurarsi per le strade della Capitale, da solo, per quindici minuti. A trovare il piccolo è stato un passante, che ha subito chiamato i carabinieri: quel bimbo camminava guardandosi intorno vicino a piazza Re di Roma, una zona trafficatissima. Fortunatamente non ci sono stati incidenti: il bambino camminava sul marciapiede. Ma non basta per evitare che il caso finisca a processo: per questa svista clamorosa una maestra dell’istituto e una collaboratrice scolastica sono state rinviate a giudizio. L’accusa contestata dalla Procura è abbandono di minore.

APPROFONDIMENTI Teramo, bambino cade dall’altalena e muore nel giardino davanti casa: aveva 12 anni Mamma porta il figlio in ospedale, poi si addormenta alla guida per la stanchezza: il piccolo Eduard muore nell'incidente Bimbo di 3 anni si spara e muore: aveva trovato la pistola sul comodino di casa in Florida

Roma Montesacro, arriva Vincenzo Schettini: chi è il prof di fisica star di TikTok



I FATTI

I fatti risalgono all’ottobre del 2019. Durante la mattinata il bimbo ha detto alla maestra di avere bisogno di andare in bagno. La docente, Ines M., impegnata con gli altri bambini, ha affidato il piccolo alla bidella, Catia M., che lo ha accompagnato. A questo punto, il giallo: le versioni delle due imputate divergono. La collaboratrice scolastica sostiene di avere riaccompagnato il bimbo, mentre la docente sostiene il contrario.

Secondo il gup, che ha disposto ieri il rinvio a giudizio, la responsabilità dell’allontanamento del bambino sarebbe di entrambe le donne. Per chiarire chi dovesse vigilare sul piccolo sarà necessario un dibattimento. Un dato è certo: il bambino, piccolissimo, è riuscito ad aprire la porta del bagno da solo, attraversare la scuola e uscire in strada. Probabilmente sia la docente che la bidella, non vedendolo più né alla toilette, né in classe, hanno pensato che si trovasse insieme alla collega. Fortunatamente non ci sono stati incidenti: a un centinaio di metri di distanza dalla scuola, un passante si è accorto di quel bimbo che camminava per strada da solo. Si è fermato e ha chiamato i carabinieri.