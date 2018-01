Venerdì 19 Gennaio 2018, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 20:49

Dramma a. Undisi trova in prognosi riservata al reparto Grandi ustionati dell'ospedale Civico di, dopo essere stato investito da unain via Gaspare Palermo.Il piccolo avrebbe infilato un oggetto metallico in una, in strada, provocando un corto circuito.Oltre alla polizia, che indaga sull'accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici dell'Enel che hanno messo in sicurezza la cabina.