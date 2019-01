Giovedì 10 Gennaio 2019, 21:50 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 22:01

Ritrovato sano e salvo il bambino di sei anni che si era allontanato da casa a Pedrosa, in provincia di Alessandria. A ritrovarlo un'amica di famiglia, che partecipava alle ricerche del piccolo avviate alle 19 da squadre di vigili del fuoco e cinofili ed esperti di topografia applicata al soccorso.La zona è quella della campagna intorno a Cascina Conchita, poco lontano dallo stabilimento Saiwa e dal confine col Comune di Capriata, in direzione di Ovada, subito al di là della ferrovia per Alessandria. In base alle prime informazioni, sembra che il bambino stesse giocando in cortile con un cagnolino, il quale, forse attratto dalla presenza di animali (in zona ci sono anche cinghiali), sarebbe uscito per rincorrerli. L’ipotesi è che il piccolo abbia seguito a sua volta il cane.Al lavoro circa cinquanta volontari di Protezione civile da Predosa, Frugarolo, Casal Cermelli, Ovada, i vigili del fuoco di Alessandria e Novi, i carabinieri di Capriata.