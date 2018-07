Un bambino di tre anni viene cercato in queste ore a Bassano del Grappa dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine dopo la denuncia della madre che non ha più visto il figlio mentre stavano camminando lungo una strada che costeggia un canale artificiale.



Sul posto, per contribuire alle ricerche, anche le squadre dei sommozzatori e un elicottero. La mamma ha dichiarato che improvvisamente il piccolo è sparito dalla sua vista.

Giovedì 5 Luglio 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 13:26

