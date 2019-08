Mangiano biscotti alla marijuana fatti in casa: sei giovani intossicati

Sei giovani sono rimasti intossicati per aver cotto e mangiato dei biscotti a base di marijuana fatti in casa. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, ma le indagini della polizia stanno proseguendo per fare luce sulla vicenda iniziata a cena. L'idea di una decina di ragazzi della zona di Senigallia era quella di termine la cena con un dolce particolare, dei biscotti preparati con marijuana seguendo una ricetta trovata su internet. Dopo averli ingeriti, però, sei giovani hanno iniziato a sentirsi male, tanto da decidere di recarsi al pronto soccorso.



Qui il personale sanitario si è mobilitato per curare l'intossicazione dovuta all'ingerimento di sostanze stupefacenti: tra le conseguenze, un prolungato malessere generale e le allucinazioni che sono «scomparse» dopo alcune ore di osservazione in ospedale. Nel frattempo sono stati allertati gli agenti del Commissariato di Senigallia: sono state raccolte informazioni e sequestrati gli ultimi biscotti rimasti.

Mercoledì 7 Agosto 2019, 15:26 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2019 16:28

