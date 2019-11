Black Friday, Amazon e Unieuro anticipano tutti: gli ultimi sconti hi-tech e i “Tesori Nascosti”

Il Black Friday si celebrerà il prossimo 29 novembre, ma in attesa che quel giorno arrivi Unieuro e Amazon hanno deciso di anticipare tutti. Unieuro, la principale catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, propone sconti su tutto il catalogo con il -22%. Un vantaggio importante per chi ha intenzione di apporfittare delle offerte per acquistare prodotti tech. L'unica limitazione è che gli aquisti dovranno essere effettuati nella giornata di oggi, 11 novembre, dalle 8.30 fino alle 23.59. Una giornata di sconti pazzi però su di una spesa minima di 299€.

Black Friday Amazon, scatta Tesori Nascosti: 5 giorni di offerte su prodotti unici

Ecco tutti i Tesori Nascosti: tanti prodotti particolari a un prezzo unico

Di fatto lo sconto del 22% potrà essere applicato sulla spesa effettuata per altri prodotti e sarà molto interessante capire effettivamente se l'azienda proporrà qualche altra iniziativa specifica. Probabili però anche ulteriori sconti su alcuni specifici prodotti della catena. A partire dalle ore 8.30 dunque si attiveranno gli sconti e la promozione potrà essere applicata agli acquisti fatti direttamente nei negozi Unieuro o anche online. Le limitazioni alla promozione oltretutto saranno, oltre ad una minima spesa di 299€, anche l'impossibilità di applicazione lo sconto sugli iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e prodotti a marchio 3 Italia.

Black Friday 2019, sconti e offerte: altoparlanti e robot da cucina i prodotti più cercati

Amazon.it, invece, si prepara ai prossimi Black Friday e Cyber Monday, aiutando i clienti a risparmiare grazie alle tantissime offerte disponibili durante tutto il periodo. Amazon.it ha annunciato oggi l’apertura dell’evento Speciale Tesori Nascosti che offre ai clienti cinque giorni di offerte su prodotti unici di piccole imprese, top seller e start-up innovative. Il negozio dello Speciale tesori nascosti sarà aperto da venerdì 8 novembre fino martedì 12 novembre su www.amazon.it/specialetesorinascosti. Durante i cinque giorni dello Speciale, i clienti avranno l'opportunità di scoprire migliaia di grandi offerte dai migliori venditori e piccole medie imprese che includono prodotti per il rinnovo della propria casa, accessori da cucina, e prodotti per il fitness, prodotti di moda, ed elettronica.



I clienti avranno inoltre accesso a buoni sconto - coupon digitali che offrono risparmi su una vasta gamma di prodotti da inserire nella pagina di riepilogo dell'ordine. I clienti possono anche usufruire di offerte su AmazonBasics (prodotti a marchio Amazon)- come ad esempio fino al 25% di sconto su casa, elettronica, cucina, bagagli, prodotti per ufficio e altro ancora - e godere fino al 20% di sconto sui prodotti per la casa e la cucina da Umi di Amazon e viaggi, outdoor ed elettronica da Eono di Amazon. Ci sarà anche fino al 25% di sconto sui prodotti Happy Belly, find. beauty e Amfit Nutrition. Durante lo speciale, ci saranno non solo delle Offerte del Giorno, ma anche le Offerte Lampo, ovvero prodotti scontati, disponibili per un breve periodo di tempo o fino a esaurimento dei quantitativi disponibili.

I clienti Amazon Prime, compresi coloro che stanno usufruendo dell’uso gratuito di Prime per 30 giorni, hanno l’opportunità di accesso anticipato di 30 minuti a tutte le Offerte Lampo. I clienti possono anche acquistare attraverso l’Amazon App dove impostare gli avvisi Segui l’Offerta in modo da non perdere mai l'offerta preferita, e utilizzare la fotocamera per trovare rapidamente gli articoli che desiderano, inquadrando un articolo o scansionando un codice a barre.

Ultimo aggiornamento: 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA