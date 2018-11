Resta bloccato nel parcheggio di notte: sbarra bloccata e nessuno risponde

Sabato 3 Novembre 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 15:06

BELLUNO Bloccato dentro il parcheggio di Lambioi, in piena notte. È arrivata la polizia a liberarlo. «Se succede che le sbarre non si aprano e il servizio di reperibilità di Bellunum non risponda, allora si resta incastrati - commenta il malcapitato - ho chiamato diversi numeri, ma nessuno mi ha risposto. Alla fine è intervenuta una pattuglia della polizia». Era circa l'una e un quarto di notte, l'uomo aveva appena finito di lavorare ed era sceso a Lambioi per recuperare la sua auto parcheggiata, come tutti i giorni, nel grande park ai piedi del centro storico.Un servizio al quale il cittadino è abbonato e che utilizza con regolarità sei giorni su sette da anni. Era sempre andato tutto bene, fino a giovedì sera. «Mi sono avvicinato alla sbarra ma il badge dell'abbonamento non ha funzionato e la sbarra si è aperta solo a metà, non riuscivo a passare racconta - Ho provato, mi sono allontanato e riavvicinato, ma nulla. Così ho chiamato il numero emergenze dell'ufficio manutenzioni del Comune, ma mi è stato risposto che no, non era loro competenza. Mi sono allora rivolto al contatto per le emergenze di Bellunum ma allo stesso modo non ha risposto nessuno. Non ho potuto far altro che chiamare la polizia». La pattuglia è arrivata attorno all'1.30, ma nemmeno il badge della volante funzionava. L'impasse è alla fine stato risolto con un ticket. La polizia ha preso un biglietto dalla parte dell'ingresso e inserendolo nella colonnina lato uscita ha fatto alzare la sbarra. «All'1.30 sono riuscito finalmente ad uscire conclude lo sfortunato automobilista - ma perché il servizio reperibilità non rispondeva?».A.Tr.