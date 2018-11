Blue Whale, i 50 passi «mortali» del gioco della balena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

Il primo passo è quello di incidersi sulla mano un simbolo, da realizzare con il sangue e la lama di un rasoio. L’ultimo è quello definitivo: “Salta da un edificio alto, e prenditi la tua vita”. È una discesa verso l’inferno pianificata lungo cinquanta tappe, quella del Blue Whale. Una marcia verso la morte che dopo 50 giorni scanditi da altrettante “missioni”, culmina infine sul tetto di un palazzo, dove ad attendere il giovane adepto c’è l’ultimo step: il salto nel vuoto verso il suicidio. È così che miete le sue vittime la Balena Bianca, il tragico “gioco” di ruolo che è già costato la vita a 160 ragazzi russi. E ha colpito anche in Italia. Erano le 7 e 30 di una giornata di marzo dell’anno scorso, quando Matteo, quindicenne livornese, si è lanciato da un palazzone grigio della sua città. Ma pochi mesi dopo, a maggio, è stato riacciuffato a poche curve dal nulla un sedicenne di Torre Annunziata che si era inflitto dei tagli sul corpo. Due giorni fa l’ultimo salvataggio in extremis. A Bari. Dove una ragazzina di tredici anni, è stata liberata dalla chat della morte su Whatsapp insieme ad altre quattro amichette coinvolte nel gioco. Sulla sua pelle i tagli di un rasoio. Sul diario la frase d’addio preparata per la madre: tutti chiari indizi che la piccola era finita nella trappola del Blue Whale.