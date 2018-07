CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Luglio 2018, 08:57

Giuseppe Spadaro, leader della Cgil campana ricorda quando, «nel tentativo di mantenere il lavoro sul territorio, si decise che gli stabilimenti costruiti con la legge 488 nel Mezzogiorno, non potessero essere spostati. Alla fine sono rimasti soltanto i capannoni, ma sono scappate le imprese». Proprio la legge 488 è la madre di tutte le truffe sugli incentivi. Dei cento miliardi erogati dal 1992 fino all’inizio del nuovo secolo per industrializzare le aree svantaggiate, almeno un decimo dei soldi è andato perduto. Emblematica al riguardo la storia raccontata da «Report» di un presunto imprenditore torinese, che si presentò come lo zio d’America a Cutro, dalle parti di Crotone. Ben vestito, eloquio fluido, promise che avrebbe costruito un impianto per ricambi di auto, assumendo 250 operai del territorio. Riuscì, sempre grazia alla sopraccitata 488, a farsi finanziare dallo Stato 120 milioni di lire. Poi, una volta ricevuta la prima la prima tranche da 6 milioni e posta la prima pietra, fece perdere le sue tracce. Quando la guardia di finanza di Catanzaro andò a cercarlo a Torino, scoprì che non soltanto non viveva lì, ma che era già riparato con i soldi in Brasile.