Boati nei cieli del Nord: due Eurofighter superano muro del suono per intercettare aereo francese

Giovedì 22 Marzo 2018, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 13:51

Paura questa mattina nel Nord Italia. Si sono uditi infatti due fortissimi boati in Lombardia e Piemonte. L'onda d'urto è stata percepita a Bergamo, Milano, Varese, in Brianza e nel Canton Ticino ma anche nella zona d'Ivrea. Panico tra la gente che è scesa anche in strada in quanto non si comprendeva la natura di quei rumori fortissimi. Anche sui social si sono rincorse notizie sull’episodio Poi si è compreso che due F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare avevano superato il muro del suono provocando quindi quei boati. I due caccia si erano alzati rapidamente in volo dalla base aerea di Istrana, in provincia di Treviso, sede del 51° stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell'AirFrance, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l'agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il velivolo francese sopra i cieli della Lombardia. Lì lo hanno identificato e si sono assicurati che l’equipaggio avesse ripristinato i regolari contatti radio con gli enti del traffico aereo. I caccia erano decollati a seguito dell'ordine di scramble ricevuto dal Combined Air Operation Center di Torrejon, ente NATO responsabile d’area del servizio di sorveglianza dello spazio aereo. I due velivoli militari, data l’emergenza, per ridurre al minimo i tempi d'intervento, hanno superato la barriera del suono. Sebbene i caccia si trovassero a quota elevata, le condizioni meteorologiche di vento e temperature hanno amplificato la propagazione dell'onda d'urto rendendola particolarmente udibile al suolo.