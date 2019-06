Se non è una mazzata poco ci manca: nella classe 3^B dell'indirizzo tecnologico-meccanico i promossi direttamente in quarta sono stati appena in tre, tre i bocciati e 14 i rimandati con una o più materie a fine agosto.



Nella 3^C non è andata meglio: su 22 studenti in classe solo 6 sono stati promossi a pieni voti, tutti gli altri o devono recuperare delle materie o si dovranno fermare un anno. Se gli esiti dei risultati dei ragazzi che frequentano il Newton- Pertini a Camposampiero (Padova) non si discosta molto dall'anno precedente, le classi di meccatronica sono state a dir poco falcidiate. I genitori non l'hanno presa bene: anzi hanno incontrato la dirigente scolastica Mariella Pesce e hanno chiesto un incontro chiarificatore alla presenza di alcuni insegnanti e della stessa preside.

