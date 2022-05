Si chiama boiler summer cup ed è la nuova challenge che sta girando su TikTok Italia. Il “gioco” è tanto semplice quanto ripugnante: per “vincere” i ragazzi in discoteca si sfidano a conquistare la ragazza più grossa possibile (da qui il termine boiler), pubblicando il video sul social come prova.

La challenge ha già indignato molti utenti di TikTok, in particolare giovani ragazze che hanno criticato il bodyshaming e la grassofobia sottesi a questa sfida.