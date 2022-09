La bolletta del gas è aumentata di oltre 92mila euro. È un nuovo grido d’allarme quello che si alza dalla Lavanderia industriale Soligo, azienda con base a Farra che conta cinquanta di dipendenti. Nel luglio dell’anno scorso aveva pagato poco meno di 17.500 euro per il gas. Nel luglio di quest’anno, invece, il conto è salito fino a quasi 110mila euro, da saldare entro domani. Per un aumento addirittura del 527%. Il tutto a fronte di consumi sostanzialmente identici: tra i 52mila e i 53mila metri cubi. E la bolletta relativa ad agosto si annuncia ancora più pesante: verso i 150mila euro. « La situazione è insostenibile: in queste condizioni possiamo andare avanti per un mese – avverte Michela Giotto, responsabile della Lavanderia industriale Soligo – le previsioni dicono che il prezzo del gas continuerà a salire da qui a fine anno. Serve un intervento a livello di governo e di Europa. Non si può iniziare a lavorare ogni mattina con il risultato di indebitarsi » .

Bollette, il piano che fa risparmiare 600 euro a famiglia. Docce, pasta e lampadine: consigli (e trucchi)

TARIFFE RITOCCATE

Fino ad ora la lavanderia ha retto senza tagliare servizi. Le attività restano garantite, a partire da quelle per le case di riposo. Anche sul fronte del personale si continua a pieno regime. I clienti hanno capito la situazione difficile. E per quanto possibile hanno ritoccato le loro tariffe. « Hanno deciso di spartire il danno per darci una piccola mano – rivela la titolare – non possiamo che ringraziarli » . Impossibile, però, immaginare di poter andare avanti così. L’anno scorso la lavanderia pagava il gas 0,1781 euro al metro cubo. A luglio si è arrivati a 1,8425. E le previsioni, fino ad ora azzeccate, dicono che nei mesi di novembre e dicembre si potrebbe arrivare a sfiorare il record di 4 euro al metro cubo. Ormai si è al limite.

I TIMORI

Giotto ha appeso le bollette, mettendole a confronto, sulla bacheca del quartier generale della lavanderia. « Volevo far capire dove stiamo andando, anche se solo un paio di persone sono entrate in ufficio dopo averle viste – rivela – oggi sono in particolare le aziende a subire l’aumento dei costi energetici. Ma a ottobre la situazione sarà ancora più pesante. E a quel punto non solo per le aziende ma per tutti i cittadini. Il rischio è che si blocchi tutto » . Ieri mattina, poi, le stesse bollette sono state condivise su Facebook dal sindaco di Farra. « Dopo la decisione di pubblicare le bollette del Comune, diversi imprenditori e molti cittadini vengono a farci vedere le proprie – spiega Mattia Perencin, che pochi giorni fa aveva rivelato sempre via social come la bolletta della luce del municipio fosse passata a luglio dei 9mila euro dell’anno scorso ai 35mila euro di quest’anno – le persone sanno che noi non possiamo fare molto su questo tema, ma cercano un riferimento davanti a una situazione che si fa sempre più drammatica. E come sindaco non posso far finta di non vedere » . Quello della lavanderia è l’esempio più eclatante. Non a caso a fine agosto i rappresentanti di Assosistema Confindustria e del settore delle lavanderie industriali hanno avuto un incontro con Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia. Ma anche la bolletta della luce del panettiere è passata a 500 a 2.500 euro al mese. E così via. Tutto in proporzione.

LETTERA A DRAGHI