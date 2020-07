La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984. I dati sul sito della Protezione civile.

Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.

Rispetto a ieri, i casi totali sono aumentati di 114 pazienti (ieri di 169); gli attualmente positivi sono diminuiti di 125 persone (differenza tra casi, morti e guariti del giorno); i guariti sono cresciuti di 306 unità; i deceduti di 7. Sono 67 i malati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.410 su 13.303: il 93,3% del totale. Eseguiti, in un giorno, 45.931 tamponi (di cui 11.281 in Veneto): il totale nazionale ora è di 5.900.552 tamponi per una cifra di 3.545.826 casi testati. In quattro regioni, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi.

Lazio. Sono 894 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. Di questi 696 sono in isolamento domiciliare, 188 sono ricoverati non in terapia intensiva, 10 sono ricoverati in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati della Regione. 846 sono i pazienti deceduti e 6616 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8356 casi.

Lombardia. La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I nuovi casi sono 19 in Veneto, 13 in Emilia Romagna, 18 nel Lazio, tra le regioni di nuovo in doppia cifra.

Calabria. «In Calabria ad oggi sono stati effettuati 104.142 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.216 (+0 rispetto a ieri, nei quali sono compresi i 26 casi positivi rilevati in Calabria in data 11 luglio e relativi allo sbarco dei migranti avvenuto a Roccella Jonica), quelle negative sono 102.952». Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. «Territorialmente - prosegue - i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone: 3 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti. - Vibo Valentia: 3 in isolamento domiciliare; 77 guariti; 5 deceduti». Il totale dei casi di Catanzaro, si legge ancora, «comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.237». Nel conteggio, conclude il bollettino, «sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale».

Piemonte. Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi. Il totale complessivo è ora di 4.115 deceduti risultati positivi al virus, 677 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 397 Cuneo, 369 Novara, 1816 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sono 31.507 (+3 rispetto a ieri, tutti asintomatici, di cui 2 screening ed 1 contatto di caso) le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, 4081 Alessandria, 1880 Asti, 1054 Biella, 2895 Cuneo, 2805 Novara, 15.939 Torino, 1344 Vercelli, 1146 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 265 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 9, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 175 (-5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 730. I tamponi diagnostici finora processati sono 454.092, di cui 248.558 risultati negativi.

