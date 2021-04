Bollettino coronavirus, oggi 29 aprile: 14.320 nuovi casi e 288 morti. In lombardia 2.306 positivi

Covid Italia, bollettino: sono 14.320 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 330.075 tamponi, con l'indice positività al 4,3%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 288 morti, che portano il totale delle vittime a 120.544 da inizio pandemia. Scendono notevolmente i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.640 in terapia persone (-71 da ieri), con 129 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.449.955 i guariti in totale (+18.088), 438.709 gli attualmente positivi (-4.062). Questi i dati odierni del bollettino covid, resi noti dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.

Campania

Sono 1.986 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 21.943 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza è del 9,05%, praticamente identico a quello di ieri (9,01). Il bollettino dell'Unità di crisi segnala anche 33 vittime (ieri 31) e 1.871 guariti. La stabilità dei dati si riflette anche sull'occupazione delle terapie intensive (137, una in più di ieri) mentre cala nettamente quella delle degenze, che si attesta a quota 1.462 (-45).

Valle d'Aosta

Nessun decesso e 61 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus a 10.884 da inizio epidemia. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 764, + 14 rispetto a ieri, di cui 44 ricoverati in ospedale, 7 in terapia intensiva, e 713 in isolamento domiciliare.

Lazio

Sono 45.362 i casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 2.245 ricoverati, 291 in terapia intensiva e 42.826 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 269.594, i decessi 7.647 e il totale dei casi esaminati è pari a 322.603, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Puglia

Sono in crescita i nuovi casi di Covid 19 oggi in Puglia a fronte, ancora una volta, di una diminuzione del numero dei test. Calano rispetto a ieri i decessi mentre è notevole anche l'aumento dei guariti e pertanto diminuiscono gli attuali positivi. Altro aspetto confortante il calo dei ricoverati sotto quota 1.900. Sono i dati principali del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi, su 12.290 test per l'infezione da coronavirus, sono stati registrati 1.501 casi positivi: 422 in provincia di Bari, 113 in provincia di Brindisi, 221 nella provincia Bat, 332 in provincia di Foggia, 226 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 1.282 su 12.733 tamponi. Sono stati rilevati 30 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 48.

Basilicata

In Basilicata sono 170 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (167 sono residenti), su un totale di 1.523 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute risiedevano nei Comuni di Castelmezzano, Lavello e Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.929 (+32), di cui 5.755 in isolamento domiciliare. Sono 16.774 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 512 quelle decedute.

In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 174 (+3): al San Carlo di Potenza 34 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 10 in medicina d'urgenza, 3 in terapia intensiva e 15 in medicina interna Covid; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 36 nel reparto di malattie infettive, 21 in pneumologia, 18 in medicina interna Covid e 3 in terapia intensiva. In calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 6 (-3). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 321.997 tamponi molecolari, di cui 295.615 sono risultati negativi, e sono state testate 187.817 persone.

Veneto

Numero dei contagi ancora sotto quota 1.000 in Veneto, che registra 935 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 17 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è pari a 411.111, quello delle vittime a 11.316. Ancora in flessione i numeri degli ospedali. Il presidente Luca Zaia ha spiegato che nelle ultime due settimane sono stati dimessi circa 1.000 pazienti dai reparti Covid. Ad i posti letto occupati da malati con il virus sono 1.478 (-30); di questi 1.275 nei normali reparti medici (-26) e 203 (-4) nelle terapie intensive. La percentuale dei positivi scoperti con i 36.41 tamponi effettuati ieri è stata pari al 2,59%.

Toscana

Su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi Firenze, 29 apr. - (Adnkronos) - «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.052 su 27.189 test di cui 14.194 tamponi molecolari e 12.995 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,87% (9,9% sulle prime diagnosi)». Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post Giani aggiunge: «Abbiamo aperto un nuovo hub vaccinale ad Empoli in grado di somministrare più di 1.000 dosi al giorno. Ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Toscana che si impegnano ogni giorno per rendere la Toscana sicura».

Emilia-Romagna

Calano ancora i ricoveri di pazienti Covid in Emilia-Romagna mentre risalgono leggermente, rispetto ai giorni scorsi, i casi giornalieri di coronavirus che oggi sfiorano di nuovo i mille. Altre 16 sono le vittime in regione, fra cui due cinquantenni. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Sono 979 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 32mila tamponi. Età media 38 anni. Bologna è la provincia con più casi (167 più 17 di Imola), seguita da Reggio Emilia (157), Modena (153) e Rimini (127). Gli ospedali si alleggeriscono ancora: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-16 rispetto a ieri), 1.764 quelli negli altri reparti Covid (-26). I casi attivi ad oggi in regione sono 43.651 (-1.889 rispetto a ieri), il 95% in cura a casa. Procede la campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.598.454 dosi; sul totale, 514.029 sono seconde dosi. Da stamattina alle 14 sono state fatte 24.777 somministrazioni, con l'obiettivo di arrivare a 40mila in serata.

Sardegna

Ancora 207 casi di positività in Sardegna nell'ultimo bollettino dell'Unità di crisi regionale. I decessi sono 7, 3.852 i test in più eseguiti. Sono 365 i pazienti attualmente ricoverati (-6), 48 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.822 e i guariti in più 417. Dei 54.260 casi positivi complessivamente accertati, 14.181 (+71) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.190 (+19) nel Sud Sardegna, 4.800 (+29) a Oristano, 10.584 (+36) a Nuoro, 16.505 (+52) a Sassari.

Piemonte

Anche oggi i casi positivi al Covid in Piemonte, riportati dal bollettino della Regione, sono oltre mille, per l'esattezza 1.084, con un tasso del 5,5% rispetto ai 19.791 tamponi processati (10.108 antigenici). Prosegue il calo del numero dei ricoverati: in terapia intensiva - 3 (rispetto a ieri), con totale a 220; negli altri reparti -94, totale a 2.170. I decessi sono 18 (di cui 5 registrati oggi), i guariti +1.403, le persone in isolamento domiciliare sono 13.731, gli attualmente positivi 16.121. Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati registrati 348.385 casi positivi, 321.027 guariti, 11.237 morti.

Trentino

Sono 3 i decessi in Trentino, dove nelle ultime 24 ore - ha comunicato in conferenza stampa l'assessora alla Salute Stefania Segnana - sono stati trovati 32 i nuovi positivi su 1.323 tamponi molecolari e altri 38 positivi intercettati con 1.216 test rapidi antigenici. Negli ospedali calano i ricoveri, sono al momento 93 (ieri erano 100), di cui 20 in rianimazione. Ieri ci sono stati altri 9 ricoveri ma le dimissioni sono state 13. I vaccini somministrati, ha proseguito Segnana, sono arrivati a quota 170.042, cifra che comprende 42.073 seconde dosi e quelle finora riservate alle categorie over ottanta ). A cittadini over80 55.474 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 40.455 dosi e tra i 60-69 anni 26.728 dosi.

Lombardia

Con 51.253 tamponi effettuati, sono 2.304 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività stabile al 4.4% (ieri 4.2%). Continua il calo dei ricoveri sia in terapia intensiva (-18, 557) che negli altri reparti (-110, 3.597). I decessi sono 40 per un totale complessivo di 32.829 morti in regione dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 651 i casi nella città metropolitana di Milano, di cui 242 a Milano città, 323 a Varese, 277 a Brescia, 222 a Como, 179 a Bergamo, 141 a Mantova e a Monza e Brianza, 98 a Pavia, 76 a Lecco, 69 a Cremona, 39 a Sondrio e 38 a Lodi.