​​Virus, bollettino: in Italia oggi 119 morti, 669 nuovi casi. Guariti 2.120 in più. Sicilia per la prima volta senza contagi

Coronavirus, la Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Covid19 in Italia, aggiornato alle 17 di oggi, sabato 23 maggio 2020. In Italia si registrano oggi 229.327 casi totali, di cui 32.735 vittime, con un bilancio di 119 morti in 24 ore. I casi di contagio sono 669 in più in un giorno. Sono 138.800 le persone guarite, 2.120 in più di ieri. In questo momento le persone affette dal Covid19 in Italia sono 57.752. Ieri i contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia erano 228.658, dei quali 136.720 guariti e 32.616 deceduti.

Lombardia: terapie intensive sotto 200 posti. I posti occupati in terapia intensiva in Lombardia da pazienti covid19 gravi scendono sotto la soglia dei 200. Secondo l'ultimo bollettino della Regione Lombardia, nelle ultime ore si sono liberati altri otto posti letto, portando il totale a 199. I ricoverati meno gravi, invece, sono due in meno rispetto a ieri, per un totale di 4.026 ricoveri non in rianimazione.

Vanno in chiesa per la messa pochi giorni dopo la riapertura: 40 nuovi contagiati, 6 ricoverati in ospedale

Arcuri, per mascherine tutto risolto. Ora anche dai tabaccai a 50 centesimi

Sicilia per la prima volta senza nuovi contagi. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria la Sicilia non registra nemmeno un nuovo caso positivo su quasi 2500 tamponi effettuati. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola: dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 131.913 (+2.482 rispetto a ieri), su 116.517 persone: di queste sono risultate positive 3.421 (0), mentre sono ancora contagiate 1.512 (-7), 1.640 sono guarite (+6) e 269 decedute (+1). Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

La Protezione civile fa sapere che tra gli attualmente positivi, 572 sono in cura nelle terapie intensive, con una decrescita di 23 pazienti rispetto a ieri; 8.695 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 262 pazienti rispetto a ieri; 48.485 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata.





