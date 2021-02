Covid Italia, bollettino oggi 2 febbraio: 9.660 casi e 499 morti. Tasso di positività scende al 3,9%. Meno terapie intensive

Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 2 febbraio. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 9.660 (ieri 7.925), i morti 499 (ieri 329), secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati 244.429 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati ieri in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (9.660) pari al 3,9%, in calo dell'1,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.214, quindi 38 in meno rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 158. I ricoverati con sintomi sono invece 20.317, quindi 57 in più di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 2.570.608 persone mentre ne sono morte 89.344. I dimessi/guariti in 24 ore sono 18.976 che portano il totale delle persone che dall'inizio dell'emergenza hanno superato il virus a 2.043.499. Sono 9.824 in meno gli attualmente positivi, ovvero le persone con covid-19 in carico al sistema sanitario nazionale. In totale a oggi in Italia sono 437.765 le persone positive al Sars Cov2.

Sono 621 i nuovi contagi Covid e 76 i decessi nelle ultime 24 in Veneto. Lo riferisce il bollettino della Regione. Per i nuovi positivi si tratta di un lieve rialzo dei casi rispetto a ieri (erano +510). Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia si aggiorna così a 313.316, quello delle vittime a 9.046. Tra i numeri positivi, la continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.906 malati Covid (-57), nelle terapie intensive 222 (-15).

Toscana

Sono 399 i nuovi positivi al Covid in più rispetto a ieri in Toscana (396 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 135.228 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 399 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l'8% ha 80 anni o più).

Marche

Sono 333 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che «nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.958 tamponi: 3.848 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.024 nello screening con percorso Antigenico) e 2.110 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,7%)». Sui 2.024 test del Percorso Screening Antigenico «sono stati riscontrati 79 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%».

Alto Adige

Il bollettino quotidiano della pandemia in Alto Adige segnala ancora cinque vittime del Covid-19. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 880. I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore dall'Azienda sanitaria provinciale sono 639: di questi 132 sono stati rilevati sulla base di 1.992 tamponi pcr (676 dei quali nuovi test) e 507 sulla base di 7.159 test antigenici. Restano stabili i ricoveri.







Abruzzo

Sono complessivamente 43214 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 210 nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 90 anni). (il totale risulta inferiore di 3 unità perché sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che i positivi con età inferiore ai 19 anni sono 42, di cui 3 in provincia dell'Aquila, 17 in provincia di Pescara, 17 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.212 tamponi molecolari sono stati rilevati 192 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,68%. Sono inoltre 779 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 66 casi (8,47%). I decessi registrati sono 21, a cui si aggiungono 5 pregressi afferenti al mese di gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti scendono a 579 (ieri 593). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.123 tamponi molecolari: 63 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 54 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che per il secondo giorno consecutivo non è stato registrato alcun decesso con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 316. Sono 74 (una in più rispetto al precedente aggiornamento) le persone ricoverate con il covid-19negli ospedali lucani.

Piemonte

Sono 765 i nuovi casi di persone positive al Covid in Piemonte, con un rapporto del 3,9% rispetto ai 19.867 tamponi diagnostici (12.061 antigenici); la quota di asintomatici è del 49.9%. Lieve flessione nei dati sui ricoveri: in terapia intensiva i pazienti sono 152(- 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.138 (- 13). I decessi comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione sono 37 (1 relativo alla giornata odierna). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.818, i guariti +867.

Campania

Sono 919 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 21 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 919 nuovi positivi, appena 7 sono sintomatici. I tamponi del giorno sono 11.073 (di cui 587 antigenici). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus è 224.098 (di cui 1.443 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.451.711 (di cui 27.446 antigenici)​.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 220.575 casi di positività, 879 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.432 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più basso registrato in Emilia-Romagna dalla prima settimana di ottobre. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,1%. Purtroppo, si registrano 72 nuovi decessi.

Puglia

Su 8.701 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 879 casi positivi con un indice di positività del 10,1%, contro il 9,1% di ieri. I nuovi infetti sono: 374 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 86 nella provincia BAT, 156 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, 143 in provincia di Taranto, 4 casi di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 26 decessi: 11 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 51.702.

Sardegna

Scende a 71 il numero dei casi di Covid-19 in Sardegna, dove il tasso di posititivà scende al 2% rispetto a 3.428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Per ritrovare un numero simile di nuovi contagi bisogna ritornare a fine agosto 2020. L'unità di crisi regionale registra però 8 decessi (994 in tutto). Sono invece 430 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9 rispetto al dato di ieri), mentre sono 34 (-5) i pazienti in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 22.312 (+527), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 233.

Liguria

Sono 238 i positivi in Liguria a fronte di 3.794 tamponi molecolari (ne sono stati processati 825.622 da inizio pandemia) e 1.734 test antigenici processati in Liguria. In numero maggiore di positivi viene registrato nell'As3 genovese (86) seguita dall'Asl1 imperiese (73). Il tasso minore di positivi si registra nel Tigullio (10). Secondo il bollettino diffuso da Regione Liguria e redatto in base ai dati flusso tra Alisa e il Ministero della Salute, sono in lieve calo (-2) gli ospedalizzati, che sono 694. 64 pazienti sono in Intensiva. Dodici i deceduti di età compresa tra i 58 e i 95 anni. Il totale dei decessi quindi sale a 3.371 da inizio pandemia.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 494.884 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 522.934 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 33.108 (+166 rispetto a ieri), quelle negative 461.776. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare -12 ricoverati, +3 terapie intensive, +228 guariti/dimessi e altri 3 morti.

