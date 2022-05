Covid Italia, bollettino oggi 28 maggio: 18.255 nuovi casi (19.666 ieri) e 66 morti. Tasso di positività al 9,4%

Bollettino Covid Italia. Sono 18.255 i nuovi casi (19.666 ieri) e 66 i morti (105 ieri) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio.

Covid: contagi ancora in discesa

Il bollettino

Sono 193.183 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 9,4% (9,9% ieri). È quanto emerge dai dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio.

I ricoveri

Sono 250 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.348, ovvero 210 in meno rispetto a ieri. Sono 721.575 le persone attualmente positive al Covid, 17.371 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.373.741 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.542. I dimessi e i guariti sono 16.485.624, con un incremento di 35.927 rispetto a ieri.