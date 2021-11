Bollettino Covid 13 novembre: in Veneto 1.125 contagi. Zaia: «No vax l'80% in intensiva». Alto Adige, 4 morti

Bollettino Covid in Italia di oggi 13 novembre 2021. Questi i dati (in aggiornamento nell'ordine di arrivo delle regioni italiane). Preoccupanti i dati che provengono dal Veneto. Un altro bollettino ben sopra i 1.000 contagi Covid. Da ieri sono 1.125 i nuovi positivi al virus, un dato che porta il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 490.423. Sale anche il numero complessivo delle vittime, 11.872 (+2). Lo riferisce il report della Regione. Con questo trend la regione potrebbe superare tra pochi giorni la quota psicologica del mezzo milione di persone colpite dal Coronavirus. Cresce il numero degli attuali positivi, 15.461 (+589), e lievita anche quello dei malati ricoverati nei reparti ordinari, 299 (+14). Stabile invece il dato dei ricoveri, 60, nelle terapie intensive. «Oggi abbiamo 360 ricoverati negli ospedali - sottoinea il Governatore Luca Zaia - ricordiamo che l'80% dei ricoverati in terapie intensiva sono non vaccinati ma ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione quindi si tratta di dati importanti. Siamo davanti a quella che potremmo già definire la pandemia dei non vaccinati».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Green pass, il piano per salvare il Natale: ristoranti, stadi e... IL CASO No vax, i cortei del fine settimana: nelle città nessun... L'EPIDEMIA Covid, indice Rt sale ancora e il Friuli va verso il giallo. Boom di...

Super raffreddore, allarme inglese. «Non lo combatte neanche il vaccino anti-influenzale»

Virus, curva alta nella Tuscia: oggi 48 nuovi casi

In Alto Adige quattro morti

L'Alto Adige registra oggi quattro decessi di pazienti Covid. Un numero così elevato non si registrava dalla scorsa primavera. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.217. L'incidenza settimanale passa a 369. Aumenta anche la pressione sugli ospedali con 8 letti occupati sulla terapia intensiva (+2) e 66 nei normali reparti (+1). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.665 tamponi PCR e registrato 359 nuovi casi positivi. Quasi 6.000 altoatesini (5.939) sono in quarantena, mentre 87 sono stati dichiarati guariti.

Zona gialla, quali regioni rischiano? Il piano del governo (e le micro zone rosse)

I dati in Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 431 su 31.361 esami effettuati di cui 8.892 tamponi molecolari e 22.469 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,37% (4,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi positivi giornalieri censiti dalle Asl sono in numero uguale (erano stati 430, uno in meno) ma su un numero odierno di tamponi superiore (ieri erano stati considerati 28.502 esami di cui 9.334 tamponi molecolari e 19.168 test rapidi), pertanto il tasso dei nuovi positivi scende (ieri era stato di 1,51%).

Covid, 2 anni fa il primo contagio in Cina: cluster, varianti, Dad, saluto con il pugno. Così è cambiato (tutto) il mondo

Quanti sono i vaccinati in Italia

Sono 91.901.997 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 92 per cento di quelle consegnate pari a 99.902.283. È quanto riporta il bollettino sulla campagna vaccinale a cura della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 6:12 di oggi. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 45.378.098, l'84,02 per cento della popolazione over 12, mentre le persone con almeno una somministrazione sono 46.827.542, l'86,7 per cento della popolazione over 12. Le persone con la terza dose addizionale sono 451.091, il 50,38 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre le persone oggetto di dose booster sono 2.383.572, il 46,45 per cento della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.