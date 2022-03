Covid, il bollettino di oggi 13 marzo: 48.886 contagi e 86 morti. Tasso di positività al 14,8%

Covid, il bollettino del 13 marzo 2022. Sono 48.886 i nuovi casi in Italia e 86 i morti, in diminuzione rispetto ai dati di ieri. I tamponi sono stati 330.028 con un tasso di positività al 14,8%.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 330.028, in calo rispetto a ieri, con un rapporto tamponi-positivi che sale al 14,8 per cento dal 12,9 di ieri. Gli attualmente positivi sono 999.504. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 516, tre in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.240, sette in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 36.111, per un totale di 12.216.835 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (6.487), Campania (5.190), Sicilia (4.803) e Lombardia (4.791).