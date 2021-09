Covid Italia, il bollettino di oggi 29 settembre: 3.212 casi e 63 morti, tasso di positività all'1,1%

Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 29 settembre. Sono 3.212 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.985. Sono invece 63 le vittime in un giorno, ieri erano state 65. Sono 295.452 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 338.425. Il tasso di positività è dello 1,1%, rispetto allo 0,88% di ieri.

I dati delle Regioni

Veneto, crollo dei contagi

Mostra un rallentamento la curva dei contagi Covid in Veneto , con 253 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 3 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia si porta a 468.753, quello dei decessi a 11.773. Gli attuali positivi scendono a 10.817 (-232). In calo anche i dati dei ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 241 malati Covid (-2), in terapia intensiva 50 (-2).

Lazio

«Oggi nel Lazio su 11845 tamponi molecolari e 14354 tamponi antigenici per un totale di 26199 tamponi, si registrano 275 nuovi casi (+23), in calo rispetto a mercoledì 22 settembre (-16), 4 i decessi (+1), 389 i ricoverati (+1), 60 le terapie intensive (+3) e 588 i guariti». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 107» aggiunge D'Amato.

Campania

Torna a salire, in Campania, l'indice di contagio. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione, sono 316 i casi positivi al Covid su 17.150 test esaminati. L'indice è oggi dell'1,84% rispetto all'1,18% precedente. Sono nove i decessi nelle ultime 48 ore; 7 i deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il totale è di 16 persone morte. Negli ospedali resta sostanzialmente stabile la situazione nelle terapie intensive (+1, da 18 a 19) mentre continuano a calare i ricoveri in degenza (-8, da 249 si passa a 241).

Toscana

Sono 248 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana nelle 24 ore su 18.342 test di cui 9.344 tamponi molecolari e 8.998 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,35% (3,6% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i casi sono in aumento (erano 190), a fronte di un minor numero di test (erano 19.554) e il tasso di positività è in aumento (era 0,97%). Giani rende noto che i vaccini attualmente somministrati sono 5.403.769.

Sardegna

Salgono ancora in Sardegna i casi accertati di Covid-19: 66 i nuovi positivi, sulla base di 2593 persone testate, mentre ieri erano raddoppiati sino ad arrivare a 49 casi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7872 test, con un tasso di positività pari allo 0,8%. Si registrano però cinque decessi: un uomo di 83 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, residenti nella Provincia di Sassari e due pazienti residenti nella Provincia di Nuoro. Ancora in calo i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13 ( uno in meno di ieri) e in area medica, 135 ( cinque in meno rispetto a ieri). Sono, invece, 2058 i casi di isolamento domiciliare (166 in meno rispetto a ieri).

Emilia-Romagna

tabili i ricoveri di persone con Covid-19 in Emilia- Romagna (47 pazienti in intensiva e 385 negli altri reparti, uno in meno), mentre in regione si contano altri sei morti e 258 nuovi casi di coronavirus su oltre 29mila tamponi eseguiti. Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 50 nuovi casi, seguita da Bologna (40), quindi Parma e Forlì (entrambe con 35 nuovi casi) e Reggio Emilia (32). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 136 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 395.923. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.984 (+116), quasi il 97% in isolamento domiciliare.