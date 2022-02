Covid, bollettino oggi 7 febbraio 2022: 41.247 casi e 326 morti, tasso di positività al 10,5%

Covid, il bollettino di oggi 7 febbraio 2022. Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, mentre ieri erano state 229. Sono 393.663 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 686.544. Il tasso di positività è al 10,47%, in calo rispetto a ieri (quando era all' 11,2%). Sono invece 1.423 i pazienti in terapia intensiva, 8 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 70. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.675, ovvero 177 in più rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (5.313), Emilia-Romagna (5.203) e Campania (4.041).

Dall'inizio della pandemia sono 11.663.338 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.990.701, in calo di 82.547 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.097. I dimessi e i guariti sono invece 9.523.540 con un incremento di 123.823 rispetto a ieri.

I dati delle regioni

Lazio

«Oggi nel Lazio su 11.500 tamponi molecolari e 33.373 tamponi antigenici per un totale di 44.873 tamponi, si registrano 5.313 nuovi casi positivi (-3.170), sono 16 i decessi (+7), 2.099 i ricoverati (+39), 199 le terapie intensive (+3) e +11.611 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.961. Oggi il numero dei guariti è il doppio dei casi positivi e prosegue il trend in discesa». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19.

Emilia Romagna

Prosegue la diminuzione di nuovi positivi in Emilia- Romagna, 5.203 nelle ultime 24 ore su 26.506 tamponi, un numero di test basso come sempre nei week-end. I ricoveri, invece, sono di nuovo in aumento, con un paziente in più in terapia intensiva (144) e 50 in più negli altri reparti (2.463). I morti sono 37, tra cui anche un 53enne del Ravennate. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.117 nuovi casi più 190 dell'Imolese, poi Modena 813. I casi attivi sono 138.188 (-17.497), il 98,1% in isolamento a casa, i guariti sono 22.663 in più rispetto a ieri

Campania

Continua a calare in Campania l'indice di contagio ma risale il numero dei morti. Secondo i dati del Bollettino dell'Unità di crisi della Regione i nuovi positivi al Covid sono 4.041 su un minor numero di test esaminati, 36.763. Ieri il tasso di contagio era pari all'11,88%, oggi si attesta al 10,99%. Alto il numero dei decessi: 26 nelle ultime 48 ore; 21 morti in precedenza ma registrati ieri. Il totale è di 47 persone scomparse. Negli ospedali i ricoveri in terapia intensiva segnano una crescita (più 2) passando da a 78 a 80; in aumento anche i ricoveri ordinari con 1.351 posti letto occupati (più 7) rispetto al dato precedente.

Piemonte

In Piemonte continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, oggi - 2 (totale a 97), mentre torna a salire, come già lunedì scorso, il dato per gli altri reparti ospedalieri, +28 (in tutto i pazienti sono 1.963). I decessi sono 13, di cui 4 relativi a oggi. I nuovi contagi 3.688, con un tasso di positività pari al 7,1% nell'esito dei 52.093 tamponi diagnostici processati, di cui 47.398 antigenici. La quota di asintomatici, tra i nuovi contagi, è dell'89,1%. I nuovi casi di guarigione sono 9.836, le persone in isolamento domiciliare 93.526 Dall'inizio della pandemia in Piemonte sono stati accertati 922.956 casi di positività al Covid, il totale dei morti è 12.733, dei guariti 814.637.

Veneto

Sono 2.858 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato che rispecchia il calo "fisiologico" della domenica, e che porta il totale a 1.224.068. Viene comunque confermato l'andamento in discesa dei contagi, che lunedì scorso in regione erano stati 4.877. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, con il totale a 13.373. Continua la discesa degli attuali positivi, 168.750, -4.550 rispetto alle 24 ore precedenti. Stabile il dato ospedaliero, con 1.711 ricoveri in area medica (+1) e 160 (-2) in terapia intensiva.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.069 i nuovi contagi registrati (su 6.638 tamponi effettuati), +1.226 guariti e 7 morti (per un totale di 1.951 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -164 attualmente positivi, +9 ricoveri (per un totale di 377) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 25).