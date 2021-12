Bollettino Covid di oggi 20 dicembre: 16.213 casi e 137 morti, tasso di positività al 4,8%

Covid, il bollettino di oggi lunedì 20 dicembre 2021. Sono 16.213 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 24.259. Sono invece 137 le vittime in un giorno, ieri erano state 97.

Sono 337.222 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 566.300. Il tasso di positività è al 4,8%, in salita rispetto al 4,3% di ieri. Sono 987 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 21 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 73. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.101, ovvero 375 in più rispetto a ieri.

Sono 369.703 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della salute, 7.428 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.405.360, i morti 135.778. I dimessi e i guariti sono invece 4.899.879, con un incremento di 8.640 rispetto a ieri.

Covid, i dati dalle Regioni

Lombardia

Sono 2.576 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Secondo i dati comunicati dalla regione Lombardia sono 56.968 i tamponi effettuati, con un indice di positività del 4,5%. I morti sono stati 40, per un totale dall'inizio della pandemia di 34.776. Negli ospedali della regione sono ricoverate 1.257 persone (+32), di cui in terapia intensiva 163 (+3).

Veneto

In Veneto sono 2.304 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, anche se il dato del lunedì - come sempre - risente della minore attività di tracciamento del fine settimana. I casi complessivi dall'inizio della pandemia sono 580.604. Si contano anche 5 vittime, che portano il dato dei decessi a 12.175 . Si impenna il numero dei soggetti attualmente positivi, ora 61.404 (+ 1.243). e peggiora la situazione ospedaliera, con 1.119 (+14) malati ricoverati nei reparti medici, e 167 (+8) in terapia intensiva.

Toscana

In Toscana sono 955 i nuovi casi Covid (924 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico), che portano il totale a 318.299 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 293.619 (92,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.561 tamponi molecolari e 8.078 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 5.369 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.187, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 406 (20 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (2 in più). Registrati 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'età media di 81,7 anni (2 a Firenze, 1 a Pisa, 3 a Siena).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.671 tamponi molecolari sono stati rilevati 234 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'8,76%. Sono inoltre 6.184 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 43 casi (0,70%). È confermata la prima fascia di contagio: under 19 con il 25,63% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 23,10% e quella 30-39 anni con il 12,27%. Oggi si registrano i decessi di 7 persone: un uomo di 91 anni di Muggia (deceduto in ospedale), una donna di 85 anni di Vajont (deceduta in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 74 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 68 anni di Vicenza (deceduto in ospedale a Trieste), un uomo di 66 anni di Sesto al Reghena (deceduto in ospedale) e un uomo di 54 anni di Trieste (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 29, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono 295. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Campania

In Campania il numero dei casi positivi al Covid si attesta su 1.308 unità ma con un minor numero di test (21.153); l'indice di contagio sale bruscamente al 6,18% rispetto al 5,23% precedente. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania, si registrano 9 morti; altre 6 persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. Il totale, quindi, è di 15 morti. Negli ospedali la situazione resta stabile nei reparti di terapia intensiva con 31 posti letto occupati (dato inalterato); in degenza, invece, forte aumento di ricoveri che salgono a 439 (più 16).

Abruzzo

Sono 179 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 93.456. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 59 e 83 anni, uno in provincia di Teramo e due in provincia dell'Aquila) e sale a 2.620. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 83824 dimessi/guariti (+146 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7.012 (+30 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 1415 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 132 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 17 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6863 (+30 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2389 tamponi molecolari (1668113 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 7290 test antigenici (1557546). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.84 per cento. Del totale dei casi positivi, 23364 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+70 rispetto a ieri), 23714 in provincia di Chieti (+8), 22039 in provincia di Pescara (+16), 23447 in provincia di Teramo (+83), 743 fuori regione (+2) e 149 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.