Covid Italia, bollettino oggi lunedì 7 giugno: 65 morti e 1.273 casi positivi, tasso di positività a 1,5%

Covid Italia, bollettino oggi lunedì 7 giugno. Sono 65 i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 51). I positivi sono stati 1.273, in calo rispetto ai 2.275 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 84.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 149.958. Il tasso di positività è dell'1,5% lo stesso di ieri.

Covid Lazio, bollettino 7 giugno: 170 nuovi casi (84 a Roma) e 5 morti. Mai così pochi positivi da settembre

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.233.698, i morti 126.588. I dimessi ed i guariti sono invece 3.918.657, con un incremento di 5.024 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 188.453, in calo di 3.819 nelle ultime 24 ore.

Ricoveri ancora in calo

Sono 759 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.910, in calo di 283 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 230). In isolamento domiciliare ci sono 182.784 persone, in calo di 3.751 rispetto a ieri.

MARCHE - Lieve aumento di ricoverati per Covid-19 nelle Marche in 24ore: ora sono 98 (+2). Invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (17), sono 29 in Semintensiva (+1) e 52 nei reparti non intensivi (+1). Nell'ultima giornata, comunica il Servizio Sanità della Regione, sono state dimesse 4 persone. Gli ospiti di strutture territoriali passano a 66 (-14) e una sola persona è assistita in pronto soccorso. I positivi in isolamento domiciliare scendono a 3.272 (-9) e le quarantene per contatto con positivi a 4.193 (-192; 1.308 persone con sintomi, 47 operatori sanitari). I totale dei positivi (isolati più ricoverati) diminuisce a 3.370 (-7) e i guariti/dimessi aumentano a 96.748 (+25).

PUGLIA - In Puglia, sono stati registrati 3.454 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 56 casi positivi, con una incidenza dell'1,6%. Dei nuovi casi 4 sono in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Ci sono anche stati quattro decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test e 226.354 sono i pazienti guariti, mentre 18.539 sono i casi attualmente positivi e i ricoverati sono 431 (13 in meno di ieri). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.438.

TOSCANA - In Toscana sono 160 i nuovi casi di positività al coronavirus che portano a 242.569 il totale registrato dall'inizio della pandemia. Di questi, 156 sono confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 229.981 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.994 tamponi molecolari e 1.433 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 2.638 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.824, -2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (2 in più rispetto a ieri), di cui 88 in terapia intensiva (5 in meno).

EMILIA-ROMAGNA - Sono 155 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 7.291 tamponi, un numero più basso del solito come abitualmente avviene nei festivi. Si contano ancora tre morti: una donna di 82 anni a Bologna e due donne, di 87 e 92 anni, a Ferrara. Dei nuovi positivi 63 sono asintomatici e l'età media è di 35,5 anni I casi attivi scendono a 10.963, il 95,6% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva sono due in più di ieri (72 in totale), mentre calano quelli negli altri reparti Covid che sono 404 (-6). Bologna con 42 casi è la provincia con il numero più alto di contagi quotidiani, seguita da Parma (34) e Modena (29). (ANSA).