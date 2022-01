Bollettino Covid di oggi 11 gennaio, nuovo record in Veneto: 21.504 nuovi positivi e 27 morti

Covid, il bollettino nazionale di oggi martedì 11 gennaio. Il Veneto torna a superare nelle ultime 24 ore il 'tetto" dei 21mila contagi, stabilendo un nuovo record: il raport di oggi della Regione dà conto infatti di 21.504 nuovi positivi, portando il totale da inizio epidemia a 792.750. Si registrano altre 27 vittime, per un totale da inizio pandemia di 12.612.

Deciso balzo in avanti del numero degli attuali positivi, 205.699 (+15.500), mentre è sempre più preoccupante la situazione degli ospedali, con un totale di 1.680 ricoverati in area medica (+88), mentre sono fermi a 215 quelli nelle terapie intensive.

Lazio

Nel Lazio su 25.509 tamponi molecolari e 90.441 antigenici per un totale di 115.950 test, si registrano oggi 12.788 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 3.348 rispetto a ieri), con 5.336 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 43 decessi (più 24 rispetto a ieri) e 3.153 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.583 (più 65 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 196 (meno 1 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11 per cento. Mentre il dato dei decessi odierno è alto perchè comprende recuperi di notifiche», spiega l'assessore D'Amato.

Piemonte

In Piemonte sono 18.607 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid (di cui 16.717 dopo test antigenico), pari al 18,3% di 101.414 tamponi processati (86.784 antigenici). Il 72,9% sono asintomatici. In terapia intensiva 8 ricoverati in più (totale a 148), negli altri reparti + 66 (dato complessivo 1.911). Tredici i decessi, di cui 1 relativo a oggi; balzo avanti dei guariti, +12.330. Le persone in isolamento domiciliare sono 148.626. Dall'inizio della pandemia in Piemonte - secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione - il totale dei casi positivi diventa 628.232, i decessi 12.191, i casi di guarigione 465.356.

Abruzzo

Sono 4.996, di età compresa tra 1 mese e 99 anni, i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 147912. Dei positivi, 3.778 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi (si tratta di un 77enne della provincia di Chieti e di una 88enne della provincia dell'Aquila) e sale a 2673. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 90.857 dimessi-guariti (+1029 rispetto a ieri). Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità dell'Abruzzo. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi-guariti e dei deceduti) sono 54.382 (+3965 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 41744 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche), 338 pazienti (+24 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 32 (+7 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 54.012 (+3934 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Fvg su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi (10,15%). Sono 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva calano a 37, i pazienti in altri reparti sono 353. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Riguardo alla diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è 50-59 anni (20,13%). Oggi si registrano 9 decessi: un uomo di 92 anni di Pordenone (deceduto a casa ), una donna di 84 di Visco(ospedale), una di 82 di Prata di Pordenone (ospedale), una di 82 di Cervignano del Friuli (Rsa), un uomo di 81 anni di Arta Terme (ospedale), uno di 75 di Trieste (ospedale), una donna di 74 di Azzano Decimo (ospedale), un uomo di 72 di Trieste (ospedale) e una donna di 66 di Trieste (ospedale).

I decessi complessivamente sono 4.295, di cui 1.041 a Trieste, 2.100 a Udine, 797 a Pordenone e 357 a Gorizia. I totalmente guariti sono 144.611, i clinicamente guariti 570, le persone in isolamento sono 37.470. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive 187.336 persone di cui 44.195 a Trieste, 77.854 a Udine, 40.944 a Pordenone, 21.500 a Gorizia e 2.843 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di sei unità a seguito altrettante revisioni dei casi. Per il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 37 nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; 50 nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; 13 nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale; 2 nell'Azienda regionale di coordinamento per la Salute; 3 nell'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo; 5 nel Cro di Aviano. Relativamente alle residenze per anziani si registra il contagio di 40 ospiti e di 33 operatori.

Sardegna

Frenata del Covid in Sardegna. Nelle ultime 24 ore i contagi si sono dimezzati, passando da 1.792 a 983 (-809) nuovi positivi sulla base di 4.518 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.315 tamponi con un tasso di positività che crolla al 4 per cento contro il 17 dell'ultimo rilevamento. Si registrano altri 4 decessi: un uomo di 72 anni e uno di 84 residenti nella provincia del Sud Sardegna, un 85enne e un 87enne entrambi della Città Metropolitana di Cagliari. Cresce la pressione sugli ospedali: ben 25 i posti letto in più occupati da pazienti Covid in area medica, in tutto 216; sale invece di uno il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, per un totale di 28. Una situazione fotografata anche dagli ultimi dati di Agenas, dove la Sardegna cresce di un punto percentuale sia nel tasso di occupazione nei reparti (12%, sotto la soglia del 15) sia in terapia intensiva (13%, tre punti sopra la soglia). Sono infine 16.778 (+312) le persone in isolamento domiciliare.