Bollettino Covid oggi 21 giugno, 62.704 nuovi casi e 62 morti. Tasso di positività al 21,4%

Covid, il bollettino di oggi 21 giugno. Sono 62.704 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.571. Le vittime sono invece 62, in lieve aumento rispetto alle 59 di ieri. Su 292.345 tamponi effettuati si registra un tasso di positività del 21,4% (+0,6%). Lo riportano i dati del ministero della Salute.

I dati del bollettino

In aumento i ricoveri ordinari (+218) rispetto a ieri per un totale di 4.803 pazienti. Invece sono in lieve calo (-3) i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 206 pazienti e 25 ingressi del giorno. Gli attuali positivi sono 599.930 (+25.281 rispetto a ieri) e i dimessi/guariti sono 17.191.557 (+37.921).