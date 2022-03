Covid, bollettino oggi 23 marzo: 76.260 contagi (e 153 morti). Tasso di positività al 14,8%

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 23 marzo. È di 76.260 nuovi casi e 153 morti il bilancio delle ultime 24 ore di pandemia in Italia. Ieri i contagi registrati erano 96.365. I dati del ministero della Salute fanno registrare 513.744 tamponi, per un tasso di positività del 14,8%.

Sono 513.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 641.896. Il tasso di positività è al 14,8%, in lieve calo rispetto al 15,01% di ieri. Sono invece 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 55. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.939, ovvero 30 in meno rispetto a ieri.

