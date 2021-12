Bollettino Covid di oggi 24 dicembre: 50.599 casi (nuovo record da inizio pandemia) e 141 morti, tasso di positività al 5,4%. Boom Lombardia: 16.000 contagi

Covid, il bollettino di oggi venerdì 24 dicembre 2021. Non si ferma la corsa del virus: sono 50.599 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record assoluto da quando quasi due anni fa è esplosa la pandemia. Ieri i casi erano stati 44.595, il numero più alto mai registrato dal 13 novembre del 2020 quando furono 40.902. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 141, mentre ieri erano state 168.

Sono 929.775 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, record dall'inizio della pandemia. Ieri erano stati 901.450. Il tasso di positività è al 5,4%, in aumento rispetto al 4,9% di ieri. Sono 1.038 (ieri erano 1.023) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 15 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 102. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.812 (ieri erano 8.722), ovvero 90 in più.

Sono 460.674 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 30.645 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.567.644 e i morti 136.386. I dimessi e i guariti sono invece 4.970.584, con un incremento di 19.804 rispetto a ieri

Covid, il bollettino: i dati delle Regioni

Lombardia

Con 208.228 tamponi effettuati è di 16.044 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in crescita al 7,7% (ieri 6,2%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+6, 168) e in calo nei reparti (-8, 1.400). Sono 28 i decessi, che portano il totale a 34.887 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 7.033 i positivi segnalati a Milano (di cui 3.158 a Milano città), 993 a Bergamo, 1.070 a Brescia, 836 a Como, 333 a Cremona, 302 a Lecco, 468 a Lodi, 340 a Mantova, 1.399 a Monza e Brianza, 716 a Pavia, 190 a Sondrio e 1.565 a Varese.

Veneto

Sono 5.074 i contagi Covid e 16 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 599.939, quello delle vittime a 12.257. Sempre più pesante la situazione ospedaliera. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.213 (+15), quelli in terapia intensiva registrano una flessione di -4 unità ( 163). Gli attuali positivi nella Regione salgono a 66.998.

Lazio

«I casi sono in aumento con una crescita al momento lineare, oggi si registrano 3.475 casi positivi. Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato». Così l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Nel Lazio sono state superate le 1,7 milioni di dosi di richiamo pari al 36% degli adulti - prosegue - Sta andando bene anche la vaccinazione nella fascia 5-11 anni dove sono state superate le 23 mila somministrazioni e rivolgo un invito alle famiglie a utilizzare queste vacanze facendo vaccinare i propri figli per un ritorno a scuola più sicuro. È attivo il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, l'altra arma a nostra disposizione».

Toscana

In Toscana sono 327.770 i casi di positività al Coronavirus, 3.337 in più rispetto a ieri (3.219 confermati con tampone molecolare e 118 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa: il 20% ha meno di 20 anni, il 37% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, il 2% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano tre nuovi decessi: tre donne, con un'età media di 77,7 anni, residenti rispettivamente nelle province di Firenze, Pistoia e Grosseto e che portano il totale a 7.510. Sempre in crescita i ricoverati: sono 484 (31 in più rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in più). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana.

Piemonte

Sale ancora il numero dei contagi in Piemonte. Sono 4.609 le persone che nelle ultime 24 ore sono risultate positive al Covid-19, il 4,9% dei 94.359 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.932 (63,6%). Sono otto i decessi, uno dei quali relativi alla giornata di oggi, e 1.508 i guariti. Aumentano i ricoveri: sono 74 quelli in terapia intensiva (+7), 906 quelli nei reparti ordinari (+38). Le persone in isolamento domiciliare sono 34.643; gli attualmente positivi sono 35.623. Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 448.287 positivi, i decessi diventano 11.991 e i guariti 400.673.

Campania

Sono 4.541 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 76.534 test, 10 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 32 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 457 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Basilicata

Resta alto il numero contagi da Sars Cov-2 in Basilicata. Sono 262 i nuovi casi (250 riguardano residenti), su un totale di 2.170 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Dei nuovi casi il numero più alto è stato rilevato ancora a Matera (48) mentre i lucani guariti o negativizzati sono 43. I ricoverati per Covid-19 sono 42 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva: 22 nell'ospedale di Potenza e 20 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 2.532 (+191).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati individuati 664 nuovi casi (1,4% dei 45.548 test) e un morto. Rispetto a ieri si è dimezzata l'incidenza dei nuovi positivi sul numero dei test. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (283), Barletta-Andria-Trani (29), Brindisi (85), Foggia (51), Lecce (157), Taranto (46). Altri 11 casi riguardano residenti fuori regione e per altri due la provincia di appartenenza è in corso di definizione. Delle 9.469 persone attualmente positive 168 persone sono ricoverate in area non critica e 27 in terapia intensiva.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 470 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4.344 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.593 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (come ieri), in area medica 131 (4 in più di ieri) 4.587 sono invece in isolamento domiciliare (291 in più di ieri). Morti, infine, due uomini di 63 e 86 anni, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud Sardegna.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 705 i nuovi contagi registrati (su 11.710 tamponi effettuati), +309 guariti e 5 morti (per un totale di 1.572 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +391 attualmente positivi, +392 in isolamento, -1 ricoverati (per un totale di 255) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28).