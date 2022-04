Covid Italia, bollettino oggi 25 aprile: 24.878 casi e 93 morti, tasso di positività al 17,9%

Covid, il bollettino nazionale di oggi lunedì 25 aprile 2022. Sono 24.878 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.263. Le vittime sono invece 93, in aumento rispetto alle 79 registrate ieri. Sono 138.803 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 326.211.

Il tasso di positività è al 17,9%, in aumento rispetto al 17,2% di ieri. Sono 416 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, numero stabile rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati nei reparti ordinari tornano sopra quota 10mila: sono 10.050, ovvero 155 in più rispetto a ieri.

