Bollettino Covid Italia oggi 8 aprile: 66.535 nuovi casi e 144 morti, positività al 15,1%

Bollettino Covid Italia. Oggi 8 aprile si registrano 66.535 nuovi casi (ieri erano stati 69.596) e 144 morti (149 ieri). I guariti sono 70.946. Su un totale di 442.029 tamponi si registra un tasso di positività al 15,1% (+0,3% rispetto a ieri). Sono 136.137.004 le dosi di vaccino somministrate in totale.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Variante Xe, ecco i sintomi: mal di gola e respiro corto «Ma il... LA RICERCA Omicron, nuova variante Xj isolata in Italia: «Equivalente a... L'EPIDEMIA Mascherine, Andreoni avverte: «Non si tocchi l'obbligo di...

Variante Xj in Italia

Una nuova variante di Sars-Cov-2, la Xj, è stata isolata per la prima volta in Italia, a Reggio Calabria, dal laboratorio dell'Asp del capoluogo calabrese diretto dalla dottoressa Maria Teresa Fiorillo. Il virus è stato individuato - spiega l'Asp - in due persone, si tratta di una ricombinazione dei ceppi di Omicron 1 e Omicron 2 e comporterebbe un aumento della contagiosità. I campioni sono stati inviati all'Istituto superire di Sanita che - riferisce l'Asp - ha validato la scoperta.

La Xj è una forma ibrida e, finora, era stata individuata in un numero limitato di casi, segnalati alla fine di marzo, in Finlandia. L'annuncio dell'isolamento della nuova variante è stato dato dal commissario straordinario dell'azienda, Gianluigi Scaffidi, insieme al capo del Dipartimento di Prevenzione, Sandro Giuffrida.