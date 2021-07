Covid Italia, bollettino di oggi 23 luglio: 5.143 casi e 17 morti morti. Tasso di positività al 2,2%

Covid Italia, il bollettino di oggi 23 luglio 2021 . Sono 5.143 i nuovi casi (ieri 5.057), 17 i morti (ieri erano stati 15). I guariti sono 1.239 guariti. Scendono di tre unità le terapie intensive, 70 i ricoveri in più. Per un totale di 237.635 tamponi. Il tasso di positività è al 2,2% (-0,1%). Sono 63.879.391 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Covid in Italia, bollettino 23 luglio

Lazio

Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-96) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi (+62), 1 decesso, i ricoverati sono 183 (+33), le terapie intensive sono 30 (+1), i guariti sono 107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 544. L'Rt nel Lazio è a 1,18%, più basso della media nazionale.

Emilia-Romagna

Sono 474 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su 21.511 tamponi in un giorno nel quale non si registrano morti e i pazienti ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota dieci: nove, meno tre rispetto a ieri. Tra le province al primo posto per i nuovi casi c'è Rimini con 78, seguita da Bologna (76+24 dell'Imolese) e Piacenza (56); poi Modena (50). I guariti sono 78 in più, i casi attivi sono 3.906 (+396), il 97% a casa. Sono cinque in più (144) i pazienti nei reparti Covid. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino, alle 15, segna 4.738.641 dosi dall'inizio della campagna e 2.112.010 persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Lombardia

Sono 691 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 36.163 tamponi effettuati, per un tasso di positività dell'1,9%. Nelle ultime 24 ore si è registrato un decesso, che porta il totale dei morti in Lombardia da inizio pandemia a 33.815. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari, dove ci sono 142 persone, 7 più di ieri; mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva, 27, uno meno di ieri.

Toscana

In Toscana sono 470 i nuovi casi Covid (465 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico), che portano a 247.617 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.344 (95,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 6.853 tamponi molecolari e 5.844 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 6.080 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.372, +15,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 98 (8 in più rispetto a ieri), di cui 12 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi.

Veneto

Resta sempre alto il conteggio quotidiano dei nuovi contagi Covid in Veneto. Sono 669 i nuovi positivi registrati nelle ultime ore, con una incidenza dell'1,79% sui tamponi eseguiti. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 431.333. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nessun decesso in più rispetto a ieri: il totale delle vittime è invariato a 11.629. Crescono i soggetti attualmente positivi e in isolamento, 8.958 (+316). Migliora invece il report clinico: i ricoverati complessivamente sono 260 (-5), dei quali i ricoverati totali 260 (-5), dei quali 242 (-5) in area medica, e 18, invariato, in terapia intensiva.

Calabria

Balzo avanti di contagi in Calabria tornati sopra quota 100, passati dai 58 di ieri ai 107 di oggi con un numero di tamponi quasi identico. Il tasso di positività sale così al 5,16% contro il 2,9 di ieri. Nel bollettino odierno sui dati dei dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi, sono segnalate anche 5 vittime, ma solo una nelle ultime 24 ore. L'Asp di Cosenza, infatti, a seguito di verifiche, ha comunicato che 4 decessi sono avvenuti, rispettivamente, il 2 e il 3 dicembre 2020 e il 4 e l'8 febbraio 2021. Il totale dei decessi sala così a 1.244. Sul fronte ospedaliero, ci sono tre nuovi ricoverati in area medica (48) mentre le terapie intensive restano stabili a 5. In aumento i casi attivi (+37, 2.091) e gli isolati a domicilio (+34, 2.038), mentre i guariti sono 65. Ad oggi sono stati fatti 975.490 tamponi con 69.970 positivi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 51 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.244 (10.100 guariti, 144 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.434 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1402 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.019 (21.453 guariti, 566 deceduti); Crotone: casi attivi 75 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 74 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.593 (6.492 guariti, 101 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 334 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 320 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.083 (22.744 guariti, 339 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 21 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.570 (5.478 guariti, 92 deceduti).

Campania

Sono 261 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 7.275 tamponi molecolari. I nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore sono 5, mentre sono 2 i decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 11 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Puglia

Oggi in Puglia, su 10.887 test per l'infezione da Covid analizzati, sono stati registrati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 17 nella provincia BAT, 17 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. L'incidenza dei positivi sul numero di tamponi oggi è dell'1,2%, in discesa rispetto al 2,1% di ieri e all'1,9% di mercoledì.