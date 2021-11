Bollettino Covid, oggi mercoledì 3 novembre 2021: 5.188 casi e 63 morti. In Veneto 781 positivi (443 in 24 ore)

Bollettino Covid, oggi mercoledì 3 novembre 2021: sono 5.188 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 2.834. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri 41).

Dai dati delle Regioni emerge l'alto numero di positivi in Veneto: 781 casi.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Vaccini Covid in farmacia, il record di Napoli: 50 mila dosi... LA PANDEMIA Covid, casi in salita in Europa da 5 settimane consecutive: il report... LA PANDEMIA Germania, il ministro della Salute: «Controllare il Green pass...

Sono 717.311 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari allo 0,7%. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Brusaferro: «Pandemia glocal, social, persistente e innovativa»

Glocal, social, persistente e innovativa, così è la pandemia Covid, secondo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) Silvio Brusaferro, intervenuto al 54esimo congresso della Società Italiana di Igiene (SItI), che si apre oggi a Lecce. «Abbiamo affrontato questa pandemia con strumenti che arrivano dalla storia dei secoli passati e che abbiamo attualizzato, come la quarantena e il green pass». Ma questa pandemia «è anche estremamente innovativa, ha visto una ricerca scientifica e tecnologica straordinaria, che ci ha consentito di avere e rendere disponibili a miliardi di persone i vaccini in meno di un anno, ma anche test diagnostici».

La pandemia Covid, ha sottolineato Brusaferro, «è un evento glocale, ovvero ha una dimensione che è contemoraneamente globale, europea, nazionale e locale. È, inoltre, una sfida persistente nel tempo, con conseguenze sul presente e sul futuro, è uno stress-test che dura ormai da quasi due anni e ci impone modifiche strutturali». È inoltre, ha proseguito Brusaferro, «la prima pandemia in cui vediamo media e social media protagonisti, questo è un elemento completamente nuovo e che chiama in causa il tema della credibilità delle informazioni che si diffondo». Infine, la pandemia Covid ha mostrato che il comportamento individuale «è fondamentale non solo per proteggere se stessi ma anche in una dimensione di sanità pubblica: come abbiamo visto in estate, i comportamenti più o meno rilassati, muovono la curva dei contagi».

Covid, Pregliasco: «Contagi cresceranno fino a Natale, ma è colpo di coda del virus»

Vaccino, Ema valuta nuovi dati sulle miocarditi. E sulla sindrome infiammatoria (Mis): «Prove insufficienti»

I dati delle Regioni

Il cluster Covid nella zona termale padovana ha registrato negli ultimi 15 giorni un aumento dei casi, passando da una media di 80 unità di metà settembre alle 110 attuali, con una tendenza in aumento. Il dato è stato reso noto oggi dall'azienda Ulss 6 Euganea, che copre il comprensorio. Sono in particolare sette gli alberghi interessati dai contagi che, per il 90%, riguardano turisti. Focolai anche tra i bimbi in età scolare con 34 classi in quarantena.

In relazione al report su casi e ricoveri per Covid in Veneto emesso oggi, la Direzione Prevenzione della Regione precisa, in una nota, che l'alto numero di positività (781 casi) e dei tamponi (molecolari 15842) (antigenici 190.156) è dovuta al fatto che, da varie strutture, sono stati caricati i dati cumulativi di tre giorni e non delle ultime 24 ore. I casi effettivi di oggi sono 443. Altri 332 sono da imputare ai tre giorni scorsi.

I cluster si registrano in una scuola elementare, dove i bambini verranno sottoposti a controllo. In tutto il bacino termale sono 51 le classi attualmente oggetto di sorveglianza, e 34 quelle in quarantena; nella maggior parte si tratta di classi della scuola primaria, e qualche primaria di secondo grado. Non sono interessate, al momento, scuole superiori. Focolai appaiono anche nelle Rsa: a Conselve (Padova) nella casa di riposo Beggiato vi è un cluster consistente con 60 ospiti positivi, di cui 59 non autosufficienti, e 8 operatori positivi. Solo 17 sono sintomatici, e solo uno è stato ricoverato, mentre altri due, inviati per precauzione in ospedale, sono già rientrati in struttura. I soggetti avevano ricevuto la terza dose di vaccino pochi giorni prima della positività, fattore che potrebbe aver rallentato la risposta immunitaria. Altro cluster di anziani a Torreglia dove quattro erano finiti in terapia intensiva dopo la festa per le nozze d'oro: tra 11 casi positivi quattro risultano secondari, ovvero contagiati in seguito a un contatto indiretto con chi ha partecipato. Relativamente ai contagi nelle strutture residenziali, a Conselve (Padova) nella casa di riposo Beggiato vi è un focolaio consistente con 60 ospiti positivi, di cui 59 non autosufficienti, e 8 operatori positivi. Solo 17 sono sintomatici, e solo uno è stato ricoverato, mentre altri due, inviati per precauzione in ospedale, sono già rientrati in struttura. I soggetti avevano ricevuto la terza dose di vaccino pochi giorni prima della positività, fattore che potrebbe aver rallentato la risposta immunitaria.

Sono 222 i nuovi casi di coronavirus rilevati in Emilia-Romagna su oltre 31mila tamponi delle ultime 24 ore (età media 42 anni), mentre le vittime con Covid-19 sono altre cinque fra cui anche due donne centenarie, una di 105 anni in provincia di Modena e l'altra di 103 nel Cesenate. I decessi da inizio pandemia in regione superano quota 13.600. I ricoveri sono sostanzialmente stabili, con 30 pazienti in terapia intensiva, uno in più da ieri, e altri 315 nei reparti Covid (cinque in meno). Ô quanto emerge dal bollettino quotidiano dell'Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i contagi giornalieri, la provincia più colpita è Bologna con 46 casi a cui si sommano i 20 del circondario imolese. Poi Ravenna con 46 e Rimini con 30. Complessivamente, i casi attivi sono poco meno di 7.500, un centinaio in meno da ieri, di cui il 95% in isolamento a casa.

«Oggi nel Lazio, su 15.599 tamponi molecolari e 27.587 tamponi antigenici, per un totale di 43.186 tamponi, si registrano 456 nuovi casi positivi (+68) in diminuzione rispetto a mercoledì 27 ottobre (-47), 3 i decessi (-2), 438 i ricoverati (+5), 58 le terapie intensive ( = ) e +428 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 184. Ieri oltre 14mila somministrazioni il 55% sono terze dosi, il 36% sono seconde dosi e il 9% sono prime dosi». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 67 nuovi casi e 0 decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 2: sono 69 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 56 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h; Asl Roma 5: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 139 nuovi casi e nessun decesso. Nel dettaglio nella Asl di Frosinone sono 41 i nuovi casi; nella Asl di Latina si registrano 40 nuovi casi; nella Asl di Rieti sono 35 i nuovi casi e nella Asl di Viterbo sono 23 i nuovi casi nelle ultime 24h.

Campania

Sono 626 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 30.381 test, 2 i nuovi decessi. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 264 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

Nessun decesso ma leggera impennata dei contagi in Sardegna dove si registrano oggi 58 ulteriori casi di positività al Covid-19, sulla base di 1.954 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.116 test, con un tasso di positività che scende da oltre 1,2% allo 0,74%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano stabili a 7 mentre calano di due unità quelli in area medica che oggi sono 40. Sono, invece, 1.321 i casi di isolamento domiciliare (23 in più rispetto all'ultima rilevazione).

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 161 i nuovi contagi registrati (su 5.083 tamponi effettuati), +130 guariti e 3 morti (per un totale di 1.454 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +28 attualmente positivi, +29 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 8).