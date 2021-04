Bollettino Covid di oggi: 17.567 casi e 344 morti. In calo ricoveri e terapie intensive. Tasso di positività al 5,5%. In Lombardia 2.974 contagi

Il bollettino Covid di oggi. Sono 17.567 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (di cui 2.974 in Lombardia), secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.938. Sono invece 344 le vittime in un giorno (ieri 718, anche se sul totale pesavano 258 morti inseriti dalla Sicilia e riferiti però ai mesi precedenti). Sono 3.558 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 45 in meno rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 186 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.567 persone, 492 in meno rispetto a ieri. Sono 320.892 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività pari al 5,5%.

Lazio

Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (-474) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.463 positivi (+100), 35 decessi (-12) e +980 guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700.

Il bollettino del Lazio nel dettaglio

Emilia-Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 349.822 casi di positività, 1.525 in più rispetto a ieri,su un totale di 28.829 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Purtroppo, inoltre, si registrano 33 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 81 anni); 3 in provincia di Parma (una donna di 80 anni e 2 uomini di 89 e 91 anni); 4 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 84 anni e 3 uomini, rispettivamente di 53, 72 e 76 anni); 4 nel modenese (2 donne di 76 e 81 anni e 2 uomini di 77 e 82 anni); 8 nella provincia di Bologna (5 donne di 67, 73, 78, 84, 86 e 3 uomini di 74, 90 e 94 anni, quest'ultimo residente a Imola); 1 nel ferrarese (un uomo di 64 anni). Ancora, 3 nella provincia di Ravenna (una donna di 94 anni e 2 uomini di 77 e 79 anni), 4 in quella di Forlì-Cesena (una donna di 74 anni e 3 uomini, rispettivamente di 59, 81 e 85 anni) e 5 in quella di Rimini (4 donne rispettivamente di 81,84, 92 e 93 anni e un uomo di 77 anni). In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 12.340.

Puglia

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 13.461 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.804 casi positivi, il 13,4% dei test (ieri era del 12,54%). Dei casi complessivi, 530 in provincia di Bari, 379 in provincia di Foggia, 376 in provincia di Taranto, 213 in provincia di Lecce,154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 31 decessi (ieri erano stati 48): 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test. 152.439 sono i pazienti guariti. 51.558 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171, mentre le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 5174.

Toscana

È di 1.177 altri nuovi positivi (età media 44 anni) e di altri 28 morti (età media 79,4 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana le vittime totali salgono a 5.632 persone dall'inizio della pandemia. Sono diventati 207.986 i casi di positività totali, lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono stati 1.397 e crescono di più in percentuale (+ 0,8%) raggiungendo quota 174.442. Gli attualmente positivi sono oggi 27.912 (- 0,9% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.974 (-14 persone su ieri; 286 di questi sono in terapia intensiva, due in più). Ci sono inoltre 25.938 positivi in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (- 234 su ieri, - 0,9%). Infine ci sono altre 29.484 persone (- 1.653 persone su ieri, - 5,3%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Piemonte

Continua a diminuire il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: -5 (rispetto a ieri) in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 324; negli altri reparti - 73, totale a 3.633. Negli ultimi tre giorni, secondo il report dell'Unità di crisi della Regione, il dato complessivo dei pazienti Covid in ospedale è sceso di 289 unità. Sul fronte dei contagi, il dato odierno è di 1.267 positivi, con un tasso del 4,4% rispetto ai 28.927 tamponi diagnostici processati (19.183 antigenici); la quota di asintomatici è del 42,1%. I decessi sono 22 (di cui 1 registrato oggi). I guariti +2.255, le persone in isolamento domiciliare sono 24.716, gli attualmente positivi 28.673.

Sardegna

Salgono a 48.740 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 425 nuovi contagi. In totale sono stati eseguiti 1.063.256 tamponi, per un incremento complessivo di 5.804 test rispetto al dato precedente. Si registrano anche due nuovi decessi (1.261 in tutto). Sono, invece, 323 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2), mentre salgono a 55 (+5) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.416. I guariti sono complessivamente 30.673 (+78), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 48.740 casi positivi complessivamente accertati, 12.431 (+147) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.454 (+39) nel Sud Sardegna, 4.190 (+43) a Oristano, 9.649 (+87) a Nuoro, 15.016 (+109) a Sassari.

Campania

Sono 2.069 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 20.467 tamponi molecolari. I sintomatici sono 651. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, i cui dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte, sono inseriti 13 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.747. Sono 1.916 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 258.061. In Campania sono 141 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.555 quelli ricoverati in reparti di degenza.

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli-Venezia Giulia su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I decessi registrati sono 9, a cui se ne aggiungono 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie scendono a 75, così come quelli negli altri reparti che calano a 516. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le persone in isolamento scendono a 10.831. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.201 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.306 a Trieste, 48.773 a Udine, 19.728 a Pordenone, 12.272 a Gorizia e 1.122 da fuori regione.

Trento

Altri due decessi da Covid-19 si registrano in Trentino, secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 42 nuovi casi positivi al molecolare e 65 all'antigenico. Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 1.682 tamponi molecolari che tra l'altro hanno confermato anche 28 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici notificati all'Azienda sanitaria sono stati invece 1.245. Fra i casi positivi di oggi troviamo 19 bambini e ragazzi in età scolare; nella classi di età più mature ci sono invece 11 nuovi positivi fra i 60 ed i 69 anni, 7 tra 70-79 anni e 4 di ultra ottantenni. Continua a migliorare la situazione negli ospedali dove anche ieri le dimissioni (20) hanno superato per numero i nuovi ingressi (14). Al momento si contano 181 pazienti covid ricoverati, con 43 persone in rianimazione (stabile il numero rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 274. Finora le vaccinazioni sono state 115.774, fra cui 38.709 seconde dosi, 50.791 riservate a ultra ottantenni, mentre nella fascia 70-79 anni le dosi sono 19.299.

Veneto

Leggera risalita rispetto a ieri della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto: il bollettino regionale segnala 1.054 casi in più, con il totale a 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime. Continua la discesa delle persone attualmente positive, stamani 32.535, 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono (-12) i ricoverati in area non critica, oggi 1.874, mentre risalgono (+2) quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati.