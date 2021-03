Coronavirus Veneto, altri 1.694 casi e 8 vittime nelle ultime 24 ore, ma calano ricoveri e intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, nella notte ci sono stati 1109 nuovi positivi e altri 585 nella giornata per un totale di 1.694 nelle 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 17 di oggi sabato 6 marzo.

Il totale delle vitttime dall'inizio nell'epidemia salgono a 9.958 ovvero +8 da ieri alle 17.

Le persone attualmente positive sono 28.654 (+362 da stamani)

La provincia con il maggior numero di nuovi positivi nella giornata è Padova (115), tutte le altre sono sotto i 100 a partire da Verona che resta comunque la più colpita per le vittime (2.333).

Ricoverati in ospedale in area non critica 1201 persone (-5 rispetto a ieri), in terapia intensiva 152 (-1).

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO del 6 marzo ore 17 ---> LEGGI E SCARICA

Il report di questa mattina

Ultimo aggiornamento: 18:41

