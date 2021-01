Covid, 1.069 nuovi positivi e altri 24 morti in Puglia: tasso di positività al 12,18%

Su 8.775 test per l'infezione da Covid-19 effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 1.069 casi positivi: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test; 65.539 sono i pazienti guariti; 52.278 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 120.967, così suddivisi:

46.070 nella provincia di Bari;

13.486 nella provincia di Bat;

8.734 nella provincia di Brindisi;

25.596 nella provincia di Foggia;

10.153 nella provincia di Lecce;

16.237 nella provincia di Taranto;

582 attribuiti a residenti fuori regione;

109 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.1.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/nFXdZ

L'indice Rt della Puglia è pari a 0,9. La Puglia resta a rischio moderato, e anche la settimana prossima sarà in zona arancione. Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione contenuto nella bozza del 37esimo monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute con dati al 27 gennaio relativi alla settimana 18-24 gennaio: Abruzzo 0,81 Basilicata 0.91 Calabria 0.82 Campania 0.97 E-R 0.77 F.V.Giulia 0.68 Lazio 0.73 Liguria 0.87 Lombardia 0.84 Marche 0.88 Molise 1.51 Piemonte 0.82 PA Bolzano 0.8 Pa Trento 0.56 Puglia 0.9 Sardegna 0.81 Sicilia 0.98 Toscana 0.95 Umbria 0.96 Valle d'Aosta 0.82 Veneto 0.61

Ultimo aggiornamento: 17:11

