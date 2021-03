Altri 1.664 positivi e 46 morti in Puglia: il Covid non si ferma. Tasso di positività al 12,42%

Su 13.390 test per l'infezione da Covid-19, in Puglia sono stati registrati 1.664 casi positivi: 638 in provincia di Bari, 69 in provincia di Brindisi, 143 nella provincia BAT, 204 in provincia di Foggia, 239 in provincia di Lecce, 354 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 12 casi di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività scende al 12,43% (ieri era stato del 17,34%, il giorno prima del 16,06% e prima ancora del 17,55%).

Sono stati registrati 46 decessi: 22 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

I DATI DELLA PANDEMIA

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.781.850 test; 130.912 sono i pazienti guariti (+1.014 su ieri); 43.594 sono i casi attualmente positivi (+604 riespetto al giorno prima).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 179.037 così suddivisi:

70.252 nella provincia di Bari;

17.822 nella provincia di Bat;

12.898 nella provincia di Brindisi;

33.802 nella provincia di Foggia;

16.273 nella provincia di Lecce;

27.039 nella provincia di Taranto;

659 attribuiti a residenti fuori regione;

292 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/ZO7nH

Ultimo aggiornamento: 16:37

