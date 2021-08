Bollettino Lazio, oggi 7 agosto: 638 casi (246 a Roma) e un morto. D'Amato: «Famiglie, prenotate il vaccino per i ragazzi»

Covid Lazio. Il bollettino del 7 agosto. Oggi si registrano 638 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-124), un decesso, compresi i recuperi (-1), i ricoverati sono 381 (-16), le terapie intensive sono 54 (-). I casi a Roma città sono a quota 246. Osserviamo anche oggi una frenata del trend dei casi positivi (-83 su base settimanale). Rt in calo, incidenza costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa. Continua la frenata della variante delta nel Lazio». Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Voglio rivolgere un appello soprattutto alle famiglie affinché prenotino per tempo la vaccinazione dei ragazzi in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico», aggiunge D'Amato. Sono in totale 22.601 le nuove prenotazioni nel Lazio per il vaccino anti- covid e di queste oltre 18mila a Roma e oltre 4mila nelle province (2.315 a Frosinone).

Covid Lazio, il bollettino del 7 agosto

Asl Roma 1: 65 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2: 132 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Asl Roma 3: 49 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 127 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registra 1 decesso.

Asl Roma 6: 50 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Le altre province

Nelle province si registrano 160 nuovi casi.



Nella Asl di Frosinone si registrano 29 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Latina si registrano 89 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 19 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano 0 decessi.