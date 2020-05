Coronavirus Lombardia, 352 nuovi positivi: 38 decessi

«Ne stiamo uscendo, vedo con piacere che i numeri settimana dopo settimana migliorano, la linea del contagio è sempre verso il basso»: è quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana parlando della situazione del contagio in Lombardia, intervistato durante l'evento Arcadia organizzato dal Secolo d'Italia. Fontana ha ribadito che «bisogna essere cauti nonostante tutto, dobbiamo stare attenti ma in Lombardia le cose procedono nella direzione giusta».

19:02

Migliorano i dati legati al coronavirus in. Sonoi nuovi positivi in Lombardia , per un totale di 88.537 contagiati, con 14.078 tamponi, dato in linea con quello di ieri quando i nuovi casi erano stati 382 con 15.507 tamponi effettuati. Il rapporto positivi-tamponi giornalieri è 2.5%. I nuovi decessi sono 38 per un totale di 16.012 morti in regione mentre ieri erano stati 20. Senza variazione il numero di ricoverati in terapia intensiva che rimangono 173, mentre salgono i ricoverati negli altri reparti (+82, per un totale di 3.552). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.LEGGI ANCHE --> Coronavirus Italia, indice R0 Regioni: trend incoraggiante dopo riaperture del 18 maggio Non ci sono grosse variazioni rispetto a ieri nel numero dei contagiati nelle province lombarde: nella città metropolitana di Milano sono in totale 22.982 (+74) di cui 9.750 (+32) a Milano città, a Bergamo 13.302 (+58), a Brescia 14.683 (+71), a Cremona 6.429 (+13) e a Lodi 3.458 (+11).