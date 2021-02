Puglia, 1215 nuovi casi e 29 decessi

Non sono confortanti i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione Puglia.

Su 9.887 tamponi per l'infezione da coronavirus effettuati, sono stati rilevati 1.215 casi positivi: 361 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 121 nella provincia Bat, 261 in provincia di Foggia, 106 in provincia di Lecce, 280 in provincia di Taranto. Undici casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano stati 975 su 10.148 test. Sono stati registrati 29 decessi: 9 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Taranto. Due decessi registrati nei giorni scorsi nella provincia Bat sono stati riclassificati e riattribuiti. Ieri i morti erano stati 31. Dall'inizio della pandemia in Puglia sono morte 3.360 persone.

Da quando è cominciata l'emergenza sono stati effettuati 1.356.327 test.Ottimo il dato sui guariti: sono arrivati ​​a 73.013 rispetto ai 71.423 di ieri (+1590). Scende di conseguenza la quota dei casi attualmente positivi a 51.026 rispetto ai 51.430 di ieri. I ricoverati sono 1.584 a fronte dei 1.578 di ieri (+6). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 127.399, così suddivisi: 48.481 nella provincia di Bari; 14.019 nella provincia di Bat; 9.227 nella provincia di Brindisi; 26.647 nella provincia di Foggia; 10.767 nella provincia di Lecce; 17.566 nella provincia di Taranto; 573 attribuiti a residenti fuori regione; 119 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA