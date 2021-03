Bollettino Lazio oggi 19 marzo: 2.188 contagi (900 a Roma) e 38 morti (+15 rispetto a ieri)

Bollettino Lazio di oggi, venerdì 19 marzo 2021. Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. Nel Lazio oggi su quasi 16 mila tamponi (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 900.

I casi nel Lazio

Nella Asl Roma 1 sono 381 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sette i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cento quarantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie - prosegue D'Amato.

Nella Asl Roma 3 sono 135 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 268 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 253 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 199 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

«Nelle province si registrano 518 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 199 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 75, 83 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 184 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 45, 60, 71, 73, 75, e 83 anni con patologie», sottolinea l'assessore. «Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 78 anni con patologie», conclude D'Amato.

#Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (+300) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi (+225), 38 i decessi (+15) e +1.074 i guariti. https://t.co/fuRaXRUaIH — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 19, 2021

Ad oggi nel Lazio sono 45.995 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 43.248 in isolamento domiciliare. Mentre 2.747 persone sono ricoverate, 308 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 6.316 persone sono decedute e 212.397 guarite. In totale sono stati esaminati 264.708 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

