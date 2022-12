Bologna, 25enne accoltellata dall'ex davanti ai 3 figli: nel 2021 l'uomo era stato condannato per lesioni su un'altra donna

La 25enne accoltellata dall'ex compagno (i due non sono sposati, a differenza di quanto era emerso fino ad ora) la mattina della vigilia di Natale a Bologna era seguita dai servizi sociali del Comune, insieme ai tre figli minori della coppia. Anche l'appartamento dove la donna viveva in affitto, in via Rialto, era pagato con un contributo dei servizi sociali del Comune. Ora la donna si trova ricoverata all'ospedale Maggiore, nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Ieri in ospedale c'erano tutti i suoi familiari, che saranno rappresentati dall'avvocata Donata Malmusi.

Maria Amatuzzo, 29 enne uccisa a coltellate dal marito alla vigilia di Natale: i figli erano in comunità

La condanna nel 2021

L'ex compagno, invece, un marocchino di 31 anni, si trova in carcere, con l'accusa di tentato omicidio. Il suo avvocato, Matteo Sanzani, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica per il suo assistito, che ieri è stato interrogato dal pm. L'uomo nel 2021 era stato condannato ad un anno per lesioni gravi nei confronti di un'altra donna, mentre l'ex compagna 25enne lo aveva denunciato nel 2019 per maltrattamenti, ma poi era stato assolto da questa accusa.